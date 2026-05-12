Στρατηγική συμμαχία CrediaBank και Περιφέρειας Κρήτης για την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα

Η CrediaBank προχώρησε σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Περιφέρεια Κρήτης για την προβολή του Κρητικού Διατροφικού Πολιτισμού, στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος της Τράπεζας για την ενίσχυση της αγροδιατροφικής αλυσίδας αξίας με χρηματοδότηση επενδύσεων και τοπικών παραγωγών, που αξιοποιούν την τεχνολογία με σεβασμό στο περιβάλλον και προάγουν την προβολή του πλούτου της κρητικής γης. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Διευθύνουσας Συμβούλου της CrediaBank, κ. Ελένης Βρεττού και του Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρου Αρναουτάκη, στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας, η Τράπεζα συμμετέχει ως υποστηρικτής των δράσεων σύνδεσης του Κρητικού Διατροφικού Πολιτισμού με την επιστημονική έρευνα, την παραγωγή, την υγεία, τον πολιτισμό και τον τουρισμό, και ενίσχυσης της αγροδιατροφικής οικονομίας που θα υλοποιήσει η Περιφέρεια. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού «Κρητικός Διατροφικός Πολιτισμός» και ιδιαίτερα για την προώθηση του έργου «Κρήτη, Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026», η Τράπεζα θα υποστηρίξει την οργάνωση και επικοινωνία του Διεθνούς Συμποσίου Γαστρονομίας και των επιμέρους Ημερών Γαστρονομίας, με στόχο τη δημιουργία θετικής εικόνας, απήχησης και ενδιαφέροντος διεθνώς για τον θεσμό, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Κρητικό Διατροφικό Πολιτισμό.

Το Διεθνές Συμπόσιο Γαστρονομίας θα συγκεντρώσει ειδικούς, ερευνητές, επιστήμονες, παραγωγούς, επαγγελματίες του χώρου της αγροδιατροφής, της γαστρονομίας, της υγείας, του πολιτισμού και του τουρισμού με στόχο να αναδείξει τις τάσεις, τις ανάγκες και τις προοπτικές της αλυσίδας αξίας, που θα ενισχύσουν το κύρος και τη θέση της Κρήτης στον διεθνή χάρτη. Οι Ημέρες Γαστρονομίας – Γιορτές Γεύσεων, είναι θεματικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν τη γαστρονομική κληρονομιά με έμφαση στα τοπικά προϊόντα, στην τοπική κουζίνα στις ζωντανές παραδόσεις και συνήθειες της Κρήτης, σε όλο το νησί, υπό την επιμέλεια Δήμων και τοπικών φορέων σε συνεργασία με παραγωγούς, επιχειρηματίες, γυναικείους συνεταιρισμούς, σεφ, κ.α.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου ο κ. Στυλιανός Ηλιάδης, Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής & Διαχείρισης Περιουσίας της CrediaBank επεσήμανε: «Στην CrediaBank σήμερα γράφουμε την ιστορία της τραπεζικής επιχειρηματικότητας και χρηματοδότησης στην Κρήτη, με έναν διαφορετικό τρόπο: Στηρίζοντας τον πολιτισμό μέσα από την Κρητική διατροφή και γαστρονομία. Ο πολιτισμός για εμάς είναι ισχυρό σημείο στήριξης της αγροτικής οικονομίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων του οικοσυστήματος τουρισμού και με τη νέα αυτή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, θέλουμε να συμβάλουμε στην προβολή της Κρητικής κληρονομιάς παγκοσμίως μέσα από βιωματικές εμπειρίες για το κοινό, που συνδέουν τον αγροτικό και τον αστικό χώρο.»

Ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, δήλωσε: «Ως Περιφέρεια Κρήτης υπογράψαμε σήμερα ένα Μνημόνιο Συνεργασίας με την CrediaBank για την προώθηση του Κρητικού διατροφικού πολιτισμού, στο πλαίσιο του έργου "Κρήτη, Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026". Με αυτή τη σύμπραξη, προβάλλουμε ακόμα περισσότερο την κληρονομιά του νησιού μας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ένα τραπεζικό ίδρυμα δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στον τομέα των δανείων και των χορηγήσεων. Οφείλει να αναλαμβάνει δράσεις και να στηρίζει ενεργά τον πολιτισμό και τον αγροδιατροφικό τομέα, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον γαστρονομικό μας πλούτο και τη δημιουργική του παρουσία στις μέρες μας.»

Η CrediaBank διατηρεί σταθερή παρουσία στην Κρήτη με 16 καταστήματα και διοικητικά στελέχη και στηρίζει διαχρονικά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.

