Ηράκλειο: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Τι είναι το ΕΣΠΑ, μαμά;»

Μια ημέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη και στις πολιτικές στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσε η Δευτέρα 11 Μαΐου στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο των δράσεων για την Ημέρα της Ευρώπης, με πρωτοβουλία του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης.

Κεντρικό σημείο της διοργάνωσης ήταν η εκδήλωση με τίτλο «Τι είναι το ΕΣΠΑ, μαμά;», κατά την οποία έξι σχολεία-πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσίασαν τα αποτελέσματα των εργασιών τους που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι μαθητικές ομάδες εστίασαν σε παρεμβάσεις και έργα που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς πόρους, αναδεικνύοντας τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τοπική ανάπτυξη και την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο panel που ακολούθησε τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι φορέων της αυτοδιοίκησης και της διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων:

ο Γιώργος Αλεξάκης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας Κρήτης,

η Ευγενία Στυλιανού, Στέλεχος Κλιματικής Αλλαγής & Βιώσιμης Κινητικότητας, εκπροσωπώντας τον Αντιπεριφερειάρχη Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας και Πρέσβη του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα, Ιωάννη Αναστασάκη,

η Μαρία Κασωτάκη, Προϊσταμένη Υπηρεσίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη»,

η Θεοδώρα Κουτεντάκη, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Νέας Γενιάς και Νεανικής Επιχειρηματικότητας και μέλος του Προγράμματος για νέους εκλεγμένους πολιτικούς της Επιτροπής των Περιφερειών

η Δρ. Τριανταφυλλιά Νικολάου, Γενική Γραμματέας του Δήμου Πλατανιά, εκπροσωπώντας το Δήμαρχο Πλατανιά, Γιάννη Μαλανδράκη ως μέλος του Δικτύου Τοπικών Συμβούλων της ΕΕ

Παράλληλα, από τις πρωινές ώρες, στο Πάρκο Γεωργιάδη πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές δράσεις για θέματα εκπαίδευσης, επιχειρηματικότητας, κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερωθούν για τις πολιτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκδήλωση ανέδειξε τον σημαντικό ρόλο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στην ανάπτυξη της Κρήτης, αλλά και τη σημασία της ενεργού συμμετοχής των νέων στη δημόσια συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.

Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Πειραματικό Γενικό Λύκειο Χανίων | Ιδιωτικό Λύκειο Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον" | Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Χανίων | 2ο Γενικό Λύκειο Ρεθύμνου | 3ο Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου | Επαγγελματικό Λύκειο Καντάνου

Συμμετέχοντες φορείς: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων | ESN ESN HMU Crete | ESN ESN UOC | Επιμελητήριο Ηρακλείου | Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κρήτη» - ΕΣΠΑ | Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα | Αυτοτελής Δ/νση Κλιματικής Αλλαγής Περιφέρειας Κρήτης |EURAXESS | eTWINNING |EPALE

