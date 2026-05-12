Μετωπική Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη: Κακοποιεί τους θεσμούς, τρίτη θητεία ΝΔ σημαίνει οπισθοδρόμηση

Με σκληρό αντιπολιτευτικό λόγο και αιχμές προς την κυβέρνηση άνοιξε την κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το πλαίσιο των προτάσεών του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για αλλαγές σε 21 άρθρα του Συντάγματος και την προσθήκη τεσσάρων νέων διατάξεων, υπογραμμίζοντας ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία, αλλά μια «στιγμή αυτογνωσίας της ίδιας της Δημοκρατίας».

«Δεν φταίει το Σύνταγμα, φταίει η κουλτούρα εξουσίας της ΝΔ»

Στρέφοντας τα πυρά του προς την κυβέρνηση, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε «βαθύ θεσμικό και αξιακό τέλμα», σημειώνοντας πως «ίσως ποτέ, από τη Μεταπολίτευση και μετά, δεν βιώσαμε τόσο προκλητικό κυνισμό από μια κυβέρνηση».

«Για όλα αυτά δεν φταίει το Σύνταγμα. Φταίει η βαθιά συντηρητική κουλτούρα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους θεσμούς και τα ατομικά δικαιώματα ως «δευτερεύον θέμα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην υπόθεση των υποκλοπών, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να υποβαθμίσει ως «ανούσιο θέμα» το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων πολιτών, δημοσιογράφων, πολιτικών αντιπάλων και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. «Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική οικονομική πρόοδος χωρίς Δημοκρατία», τόνισε.

«Καρφιά» Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη – «Κακοποιεί τους θεσμούς»

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον πρωθυπουργό, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τη Συνταγματική Αναθεώρηση για πολιτικούς λόγους και να αποπροσανατολίσει από κρίσιμες υποθέσεις όπως οι υποκλοπές, τα Τέμπη και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ένας πρωθυπουργός που καταστρατηγεί το Σύνταγμα και κακοποιεί τους θεσμούς, δεν έχει καμία αξιοπιστία», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε λόγο για «επικοινωνιακό στρίβειν διά του Συντάγματος» από την πλευρά της κυβέρνησης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η δημόσια ζωή «ασφυκτιά από αλλεπάλληλα σκάνδαλα», κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου για «κυνισμό», «αδιαφάνεια» και «πολιτικές ασπίδες προστασίας» προς κυβερνητικά στελέχη.

Αναφερόμενος προσωπικά στον πρωθυπουργό, ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως «το Σύνταγμα δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού ούτε σανίδα πολιτικής επιβίωσης για μια κυβέρνηση σε αποδρομή», ενώ πρόσθεσε ότι «δεν μπορείς να εμφανίζεσαι ως εγγυητής της διαφάνειας όταν εκκρεμούν τόσο σοβαρά ερωτήματα για τα Τέμπη, τις παράνομες υποκλοπές και τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών».

Συνεχίζοντας τα πυρά του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στις αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση των παρακολουθήσεων, λέγοντας: «Ένας πρωθυπουργός που εκβιάζεται δημόσια από έναν απόστρατο ισραηλινό αξιωματικό και δεν τολμά να πει κουβέντα, δεν έχει κανένα απολύτως ηθικό έρεισμα».

Ανδρουλάκης για το Άρθρο 86: «Να αποφασίζει η Δικαιοσύνη, όχι η εκάστοτε πλειοψηφία»

Ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της Δικαιοσύνης και ειδικότερα στο άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Ο ίδιος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι, παρά τις εξαγγελίες για αλλαγές, διατηρεί τον βασικό πυρήνα της διαδικασίας στα χέρια της Βουλής, καθώς η κρίσιμη αρμοδιότητα για την άσκηση ποινικής δίωξης παραμένει στην εκάστοτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «Όταν η ποινική δίωξη εξαρτάται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, τότε η Δικαιοσύνη κινδυνεύει να μετατραπεί σε πολιτικό εργαλείο», σημείωσε.

Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ προτείνει μια ριζική θεσμική αλλαγή: την αποσύνδεση της ποινικής δίωξης από τη Βουλή και την ανάθεση της σχετικής διαδικασίας σε ειδικό δικαστικό συμβούλιο. «Για να μην αποφασίζει η εκάστοτε πλειοψηφία, αλλά η Δικαιοσύνη. Γιατί σε μια πραγματική Δημοκρατία κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται υπεράνω ελέγχου», τόνισε.

Βολές για πρωτογενή τομέα και ΟΠΚΕΠΕ

Αιχμηρή κριτική στην πρόταση της κυβέρνησης για τη συνταγματική κατοχύρωση της κρατικής μέριμνας υπέρ του πρωτογενούς τομέα και της ελληνικής περιφέρειας άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, συνδέοντας το ζήτημα ευθέως με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ποιοι ακριβώς θα προστατεύσουν τον αγρότη; Αυτοί που μετέτρεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ακρωνύμιο της αδιαφάνειας και πελατειακών μηχανισμών;», διερωτήθηκε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εξέθεσε τη χώρα και τους παραγωγούς.

Όπως είπε, την ώρα που «οι τίμιοι αγρότες παλεύουν να επιβιώσουν», η κυβέρνηση επιχειρεί να «συνταγματοποιήσει» αρχές τις οποίες «στην πράξη ούτε προστάτευσε ούτε υπηρέτησε ποτέ». «Όταν υπάρχει τόσο μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα λόγια και την πράξη, τότε η συνταγματική αναθεώρηση κινδυνεύει να γίνει απλώς εργαλείο πολιτικής βιτρίνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Μιλούν για αξιοκρατία αυτοί που έκαναν την αναξιοκρατία καθημερινότητα»

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ την κυβερνητική πρόταση για συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης στο Δημόσιο, ασκώντας σφοδρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι επικαλείται την αξιοκρατία, ενώ, όπως είπε, έχει ταυτιστεί με «ρεκόρ απευθείας αναθέσεων», «διόγκωση των μετακλητών» και «κομματικούς διορισμούς».

«Μιλούν για αξιοκρατία αυτοί που έκαναν την αναξιοκρατία καθημερινότητα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η αξιολόγηση «δεν μπορεί να εφαρμόζεται μόνο προς τα κάτω» και να αφορά μόνο τον δημόσιο υπάλληλο, αλλά ποτέ την ίδια την κυβέρνηση.

Για το Άρθρο 16: «Ούτε Σορβόνη είδαμε ούτε Χάρβαρντ»

Όσον αφορά στην ανώτατη εκπαίδευση, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέκρινε την κυβέρνηση ότι προτίθεται να αναθεωρήσει το άρθρο 16, αφού, όπως είπε, «με τον νόμο Πιερρακάκη έκανε πανεπιστήμια τα κολλέγια και τα ιδιωτικά ΙΕΚ».

«Ούτε Σορβόννη είδαμε ούτε Χάρβαρντ», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερά υπέρ των δημόσιων πανεπιστημίων και προτείνει αναθεώρηση του άρθρου 16 με ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Οι 3 άξονες της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Παρουσιάζοντας το πλαίσιο της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι αυτή στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής,

ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών, καθώς και

ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων.

Στο πεδίο των δικαιωμάτων, έκανε λόγο για ανάγκη συνταγματικής προστασίας απέναντι στην έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες, αλλά και για κατοχύρωση ψηφιακών δικαιωμάτων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. «Η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και τη Δημοκρατία, όχι να λειτουργεί εις βάρος της ελευθερίας και της αυτονομίας του πολίτη», είπε.

ΕΣΥ, κατοικία, ενέργεια και νερό

Στο κοινωνικό σκέλος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τη συνταγματική κατοχύρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας ως θεμελιώδους δημόσιου θεσμού, με ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη κατοχύρωσης της πρόσβασης σε προσιτή κατοικία, λέγοντας ότι η στεγαστική κρίση έχει εξελιχθεί σε «μείζον κοινωνικό πρόβλημα». Ειδική αναφορά έκανε και στο νερό, το οποίο χαρακτήρισε «θεμελιώδες δημόσιο αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα, όχι πεδίο εμπορευματοποίησης και κερδοσκοπίας».

Για την ενέργεια, σημείωσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η δίκαιη μετάβαση πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ζητήματα κοινωνικής συνοχής και εθνικής στρατηγικής.

Διαφάνεια, ΜΜΕ και θεσμικά αντίβαρα

Στην τρίτη ενότητα της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη λειτουργία των θεσμών και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Όπως τόνισε, η εμπιστοσύνη «δεν αποκαθίσταται με λόγια», αλλά με ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, διαφάνεια και ουσιαστικό έλεγχο της εξουσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε αλλαγές στον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, με στόχο να περιοριστεί η άμεση κυβερνητική επιρροή και να ενισχυθεί η θεσμική ανεξαρτησία της. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαφάνεια στο πολιτικό σύστημα, προτείνοντας τη συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Σύμφωνα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η Αρχή θα έχει αρμοδιότητα στον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων. «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργεί με καθεστώς πολιτικού αυτοελέγχου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τα μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδιαφανή κατανομή κρατικής διαφήμισης, «λίστες Πέτσα», «αδιαφανείς ροές χρήματος» και συγκέντρωση ισχύος στα ΜΜΕ. Έθεσε, δε, ζήτημα προστασίας της πολυφωνίας και ενίσχυσης της διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ανεξάρτητη ενημέρωση αποτελούν πυρήνα της Δημοκρατίας.

«Χωρίς ανεξάρτητη και πλουραλιστική ενημέρωση, η Δημοκρατία αποδυναμώνεται», τόνισε, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχει «χαώδης απόσταση» ανάμεσα στις θεσμικές εξαγγελίες και στις πραγματικές πρακτικές της.

Οι αλλαγές που προτείνει ο Ανδρουλάκης για δεύτερη Αναθεωρητική Βουλή και εκλογή ΠτΔ

Την ανάγκη για ένα πιο «θεσμικά ισορροπημένο» πολιτικό σύστημα ανέδειξε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προτείνοντας αλλαγές που στοχεύουν στην ενίσχυση των συναινέσεων και των δημοκρατικών αντιβάρων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε η απαίτηση πλειοψηφίας 180 βουλευτών να καθίσταται υποχρεωτική στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή πολιτική συναίνεση σε κρίσιμες συνταγματικές αλλαγές.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας με αυξημένες πλειοψηφίες, ώστε το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα να διαθέτει, όπως είπε, «τη μεγαλύτερη δυνατή νομιμοποίηση και αποδοχή». Τόνισε ωστόσο ότι η διαδικασία εκλογής δεν πρέπει να συνδέεται με τη διάλυση της Βουλής, διατηρώντας έτσι τη θεσμική σταθερότητα του πολιτικού συστήματος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε έμφαση και στην ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της Βουλής, των θεσμικών αντιβάρων, αλλά και της αυτοδιοίκησης, με μεγαλύτερη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Όπως σημείωσε, η αποκέντρωση της εξουσίας δεν αποτελεί τεχνική ή διοικητική λεπτομέρεια, αλλά ουσιαστική προϋπόθεση για τη δημοκρατική συμμετοχή και την αποτελεσματική λειτουργία του κράτους.

«Η αποκέντρωση της εξουσίας δεν είναι διοικητική λεπτομέρεια. Αποτελεί προϋπόθεση δημοκρατικής συμμετοχής και αποτελεσματικότητας», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, ολοκληρώνοντας το πλαίσιο των θεσμικών του προτάσεων.

«Η Δημοκρατία δεν χάνεται μέσα σε μια νύχτα, φθείρεται σιγά σιγά»

Κλείνοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να δώσει ευρύτερο πολιτικό στίγμα στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, υπογραμμίζοντας ότι αυτή δεν αφορά μόνο τους θεσμούς, αλλά «την ίδια τη σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και τη Δημοκρατία».

Ο ίδιος τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει ένα Σύνταγμα που «προστατεύει πραγματικά τον πολίτη», ενισχύει τον έλεγχο της εξουσίας, μειώνει τις κοινωνικές ανισότητες και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές και τεχνολογικές προκλήσεις.

«Σήμερα η Δημοκρατία δεν χάνεται μέσα σε μια νύχτα. Φθείρεται σιγά σιγά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτό συμβαίνει «κάθε φορά που συνηθίζουμε το ψέμα και την ατιμωρησία», «κάθε φορά που αποδεχόμαστε την αδικία» και «κάθε φορά που λέμε “δεν αλλάζει τίποτα” και επιλέγουμε την αποχή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απηύθυνε κάλεσμα για «μεγάλη δημοκρατική αφύπνιση», συνδέοντας ευθέως τη συνταγματική αναθεώρηση με την ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Υποστήριξε ότι μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα σήμαινε, όπως είπε, «οπισθοδρόμηση», ενώ παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως δύναμη προοπτικής για μια διαφορετική πορεία της χώρας.

«Η πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια νέα πορεία για τη χώρα και τον ελληνικό λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας το πολιτικό του σχέδιο ως δέσμευση για περισσότερη δικαιοσύνη, αξιοκρατία, διαφάνεια και ποιοτικότερη Δημοκρατία.

«Αυτό είναι το σχέδιό μας. Αυτή είναι η δέσμευσή μας», κατέληξε, επιχειρώντας να δώσει συνολικό ιδεολογικό και πολιτικό αποτύπωμα στη στρατηγική του κόμματος ενόψει της επόμενης πολιτικής περιόδου.

