Super League: Χωρίς Γκονθάλεθ και Χατζηθεοδωρίδη η αποστολή για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Τετάρτης με το Λεβαδειακό στη Βοιωτία για την προτελευταία αγωνιστική των πλέι οφ 5-8 της Super League.

Εκτός αποστολής έμειναν ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης λόγω ενοχλήσεων στην μέση, οι Γκονζάλεθ (ακολούθησε μέρος προπόνησης) και Χριστόπουλος (ατομικό πρόγραμμα) και οι Vukotic, Καλαφάτης, Κοντεκάς, Χνάρης

Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Μαρινάκης, Καινουργιάκης, Αθανασίου, Λαμπρόπουλος, Krizmanic, Πούγγουρας, Κωστούλας, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Bainovic, Κανελλόπουλος, Neira, Romano, Φούντας, Shengelia, Nuss, Θεοδοσουλάκης, Salcedo, Iseka.

