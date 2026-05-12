Το τερμάτισε η Τροχαία στην Νέα Υόρκη: Ντύθηκαν οικοδόμοι και μοίρασαν 967 κλήσεις μέσα σε 4 ημέρες

Η αστυνομία στη Νέα Υόρκη βρήκε έναν μάλλον απρόσμενο τρόπο για να ελέγξει τους οδηγούς σε σημεία όπου γίνονται έργα: οι αστυνομικοί άφησαν για λίγο στην άκρη την κλασική εικόνα του περιπολικού και εμφανίστηκαν μεταμφιεσμένοι σε εργάτες οδοποιίας.

Η επιχείρηση είχε την ονομασία Operation Hard Hat και πραγματοποιήθηκε από τις 20 έως τις 24 Απριλίου. Στόχος της ήταν να εντοπιστούν οδηγοί που περνούσαν από ενεργές ζώνες έργων χωρίς να μειώνουν ταχύτητα, χωρίς να προσέχουν τον δρόμο ή χωρίς να τηρούν τους κανόνες που ισχύουν όταν υπάρχει σταματημένο όχημα στην άκρη.

Οι «εργάτες» που έκοβαν κλήσεις

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Αστυνομία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης συνεργάστηκε με το πολιτειακό Υπουργείο Μεταφορών και την Αρχή Αυτοκινητοδρόμων, στήνοντας 12 σημεία ελέγχου σε ενεργές ζώνες έργων.

Κάποιοι αστυνομικοί φορούσαν πορτοκαλί κράνη και γιλέκα ασφαλείας, ώστε να μοιάζουν με εργαζόμενους σε εργοτάξιο και να μην γίνονται αντιληπτοί από τους οδηγούς.

Το κόλπο, όπως αποδείχθηκε, έπιασε. Μέσα σε τέσσερις ημέρες βεβαιώθηκαν συνολικά 967 κλήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 35% σε σχέση με την αντίστοιχη επιχείρηση του 2025, όταν είχαν καταγραφεί 716 παραβάσεις. Από αυτές, 401 ήταν για υπερβολική ταχύτητα, 138 για χρήση κινητού ή αφηρημένη οδήγηση και 160 για παραβάσεις του νόμου Move Over.

Ο συγκεκριμένος νόμος υποχρεώνει τους οδηγούς να αλλάζουν λωρίδα με ασφάλεια ή να μειώνουν σημαντικά ταχύτητα όταν πλησιάζουν σταματημένο όχημα. Στόχος είναι να προστατεύονται εργαζόμενοι σε δρόμους, προσωπικό έκτακτης ανάγκης και οδηγοί που βρίσκονται σε δύσκολη θέση στην άκρη του οδοστρώματος.

Οι αρχές τονίζουν ότι οι ζώνες έργων δεν είναι απλώς ένα σημείο όπου ο οδηγός πρέπει να κάνει λίγη υπομονή. Είναι χώροι όπου άνθρωποι δουλεύουν δίπλα σε αυτοκίνητα που περνούν με μεγάλη ταχύτητα, πολλές φορές σε μικρή απόσταση. Γι’ αυτό και η επιχείρηση εντάχθηκε στην Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια στις Ζώνες Έργων.

Η εικόνα, πάντως, έχει και το δικό της παράδοξο. Οδηγοί που πίστευαν ότι περνούν απλώς δίπλα από εργάτες, στην πραγματικότητα περνούσαν μπροστά από αστυνομικούς που κατέγραφαν παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο. Και κάπως έτσι, ένα πορτοκαλί γιλέκο έγινε πιο αποτελεσματικό από ένα περιπολικό.

Για τις Αρχές, το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: στις ζώνες έργων οι οδηγοί πρέπει να κόβουν ταχύτητα, να είναι σε εγρήγορση και να αφήνουν χώρο όπου απαιτείται. Για τους οδηγούς, πάλι, το μάθημα είναι λίγο πιο απλό και μάλλον πιο πονηρό: την επόμενη φορά που θα δουν εργάτη με κράνος στην άκρη του δρόμου, μπορεί να μην είναι ακριβώς εργάτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μέση Ανατολή: «Σκουπίδι» η ιρανική πρόταση λέει ο Τραμπ - Επιμένει η Τεχεράνη

Φουντώνουν τα σενάρια για πρόωρες εκλογές τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο

Άνοδος στις τιμές πετρελαίου λόγω φόβων για κλιμάκωση ανάμεσα σε ΗΠΑ – Ιράν