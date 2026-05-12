Αγροτικές επιδοτήσεις: Αλλάζουν όλα στην καταβολή - Πότε θα γίνουν οι μεγάλες πληρωμές

Νέο μοντέλο πληρωμών για τις αγροτικές ενισχύσεις ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σηματοδοτώντας την έναρξη της μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ένα διαφορετικό σύστημα διαχείρισης, ελέγχων και καταβολής των επιδοτήσεων προς τους αγρότες.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι μέχρι το τέλος Μαΐου θα ανοίξει πλατφόρμα για τις ενισχύσεις λιπασμάτ ων, με τις πρώτες πληρωμές να προγραμματίζονται για τα μέσα Ιουνίου. Οι ανακοινώσεις έγιναν σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Υπουργό Μαγαρίτη Σκοινά και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, η βασική αλλαγή που έρχεται για τους παραγωγούς είναι ότι οι αγροτικές ενισχύσεις θα παρακολουθούνται πλέον με διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που εφαρμόζει η ΑΑΔΕ στις φορολογικές υποθέσεις . Αυτό σημαίνει περισσότερους και ταχύτερους ελέγχους, ψηφιακή παρακολούθηση των στοιχείων των δικαιούχων, διασταυρώσεις δεδομένων και καλύτερη εικόνα για τις πληρωμές και τις εκκρεμότητες κάθε αγρότη.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με το νέο μοντέλο οι πληρωμές θα γίνονται πιο οργανωμένα και με λιγότερες καθυστερήσεις, ενώ ο στόχος είναι να περιοριστούν τα λάθη και τα προβλήματα που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια στις δηλώσεις και τις καταβολές ενισχύσεων.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει νωρίτερα οι απαραίτητοι έλεγχοι, παρουσιάζοντας μάλιστα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το ποσοστό ολοκλήρωσης των επιτόπιων ζωικών ελέγχων αυξήθηκε δραματικά μέσα σε έναν χρόνο.

Όπως υποστηρίζεταΙ, το νέο σύστημα θα βασίζεται σε ενοποιημένα μητρώα, ψηφιακή καταγραφή των δεδομένων και καλύτερη παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου. Σε ό,τι αφορά στις πληρωμές, ανακοινώθηκε ότι μέχρι το τέλος του 2026 προβλέπεται να καταβληθούν συνολικά πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε ενισχύσεις. Για τον Μάιο προγραμματίζονται πληρωμές περίπου 297 εκατομμυρίων ευρώ για οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις, ενώ τον Ιούνιο οι πληρωμές εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

