Κρήτη: Την χτύπησε άγρια και της έσπασε δόντι μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους!

Στιγμές τρόμου και ωμής βίας φέρεται να έζησε μια 33χρονη γυναίκα μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στα Χανιά, όταν –σύμφωνα με την καταγγελία της– δέχθηκε επίθεση από τον 38χρονο σύζυγό της, μπροστά μάλιστα στα τέσσερα ανήλικα παιδιά τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Δευτέρα (11/5) κατά τη διάρκεια διαμονής του ζευγαριού από την Φινλανδία το οποίο βρίσκεται στην Κρήτη για διακοπές.

Η 33χρονη κατήγγειλε στις αρχές ότι ο σύζυγός της τη χτύπησε επανειλημμένα στο πρόσωπο με μπουνιές, με αποτέλεσμα να της σπάσει ένα δόντι και να υποστεί μώλωπες. Όπως αναφέρει, η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς υποστήριξε ότι δέχθηκε επίσης κλωτσιές, σπρωξίματα, αλλά και απειλές μέσα στον χώρο όπου διέμεναν.

Το γεγονός ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα τέσσερα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού δίνει ακόμη πιο βαριά διάσταση στην υπόθεση, που πλέον διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές.

Ο 38χρονος συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.

Διαβάστε επίσης:

Στα όρια της η Κρήτη από το νέο κύμα μεταναστευτικών ροών

Ηράκλειο - θρίλερ με 28χρονη: Απολογείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 30χρονος σύζυγος