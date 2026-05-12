Ηράκλειο: Σασμός μετά το αιματηρό επεισόδιο στον καταυλισμό

Σε τροχιά εκτόνωσης φαίνεται να μπαίνει η υπόθεση του αιματηρού επεισοδίου που σημειώθηκε στον καταυλισμό στα Δύο Αοράκια στο Ηράκλειο, καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες – υπάρχει πλέον πρόθεση και από τις δύο πλευρές να προχωρήσουν σε σασμό.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε μετά από γλέντι είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ατόμων από μαχαίρι και την εμπλοκή συνολικά έξι προσώπων, εκ των οποίων οι δύο φέρονται να ανήκουν στη μία πλευρά και οι τέσσερις στην άλλη. Οι περισσότεροι κατηγορήθηκαν για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι, ενώ η υπόθεση έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί στις 22 Μαΐου στο Αυτόφωρο.

Όπως δήλωσε στο ekriti.gr ο Γιώργος Ορφανουδάκης, συνήγορος υπεράσπισης δύο εκ των κατηγορουμένων, ενός 64χρονου πατέρα και του 45χρονου γιου του, υπάρχει σαφής πρόθεση αποκλιμάκωσης της έντασης. Σύμφωνα με την ίδια πλευρά και οι δύο οικογένειες δείχνουν διάθεση να αφήσουν πίσω το περιστατικό και να προχωρήσουν σε σασμό.

Image

(Ο Δικηγόρος Γιώργος Ορφανουδάκης)

Συγκεκριμένα η δήλωση του συνηγόρου υπεράσπισης είναι η εξής:

Ήταν μια παρεξήγηση μεταξύ συγγενών όπου λόγω μέθης ανέβηκαν οι τόνοι με αποτέλεσμα να οξυνθεί η κατάσταση και να υπάρξει σύρραξη. Τα πνεύματα έχουν ηρεμήσει και υπάρχει πρόθεση να υπάρξει σασμός και από τις δύο πλευρές. Οι εντολείς μου πατέρας και γιος αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς κρίθηκαν ότι δεν είναι επικίνδυνοι. Αυτή την ώρα υπάρχει κοινωνική ειρήνευση στον καταυλισμό με τις δύο οικογένειες να είναι αποφασισμένες για οριστικό σασμό.