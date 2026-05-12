Επιδόματα και παροχές μόνο μετά από έλεγχο περιουσίας μέσω ΜΙΔΑ»

Κομβικές αλλαγές στον τρόπο χορήγησης επιδομάτων και κοινωνικών παροχών φέρνει από τον επόμενο μήνα το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο θα λειτουργεί ως βασικό εργαλείο ελέγχου της ακίνητης περιουσίας των πολιτών.

Μέσω του Μητρώου θα πραγματοποιούνται διασταυρώσεις και έλεγχοι για τη χορήγηση επιδομάτων, ενισχύσεων και εκπτώσεων που συνδέονται με περιουσιακά κριτήρια, όπως η επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο, το στεγαστικό και φοιτητικό επίδομα, το επίδομα θέρμανσης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, αλλά και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Το νέο ψηφιακό σύστημα θα συγκεντρώνει σε έναν ενιαίο φάκελο όλα τα στοιχεία για κάθε ακίνητο στη χώρα, όπως το είδος, την επιφάνεια, τη θέση, τη χρήση (ιδιοκατοίκηση, μίσθωση, παραχώρηση), αλλά και τους σχετικούς κωδικούς ταυτοποίησης, όπως ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) και ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Για πρώτη φορά, οι φορολογούμενοι θα καλούνται να δηλώσουν με ακρίβεια τη χρήση κάθε ακινήτου τους, ενώ τα στοιχεία του Ε9 θα διασταυρώνονται με δεδομένα του Κτηματολογίου και άλλων πηγών, με στόχο την πλήρη εικόνα της πραγματικής περιουσιακής κατάστασης.

Παράλληλα, το ΜΙΔΑ αναμένεται να αξιοποιηθεί και για τον εντοπισμό περιπτώσεων καταχρηστικής λήψης επιδομάτων, αλλά και για ελέγχους σε αγροτικές ενισχύσεις, όπου θα διασταυρώνονται οι δηλωμένες εκτάσεις με δορυφορικά δεδομένα και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Από το 2027, το Μητρώο θα αποτελέσει βασική πηγή και για την εφαρμογή απαλλαγών και εκπτώσεων στον ΕΝΦΙΑ, καθώς μέσω αυτού θα πιστοποιείται, μεταξύ άλλων, η κύρια κατοικία των φορολογουμένων, ιδίως σε μικρούς οικισμούς.

Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ενιαία, ψηφιακή και διαφανή εικόνα για την ακίνητη περιουσία στη χώρα, ενισχύοντας τους ελέγχους και περιορίζοντας φαινόμενα καταστρατήγησης των κοινωνικών παροχών.