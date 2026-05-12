Ηράκλειο - θρίλερ με 28χρονη: Απολογείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο 30χρονος σύζυγος
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
clock 07:21 | 12/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του στην Παντάνασσα.

Η 28χρονη είχε εντοπιστεί σοβαρά τραυματισμένη και αιμόφυρτη στην περιοχή της Παντάνασσας, φέροντας τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ νοσηλεύεται εκτός κινδύνου αλλά με περιτραυματική αμνησία. Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση διερχόμενου γιατρού που ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το όχημα της οικογένειας να έχει τεθεί σε πραγματογνωμοσύνη, καθώς σύμφωνα με την πλευρά της 28χρονης έχουν εντοπιστεί ευρήματα και ίχνη αίματος που εξετάζονται.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του 30χρονου υποστηρίζει πως πρόκειται για ατύχημα, ισχυριζόμενος ότι η γυναίκα άνοιξε την πόρτα του οχήματος και έπεσε στο οδόστρωμα. Αντίθετα, η οικογένεια της 28χρονης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με την κατάθεση της ίδιας να θεωρείται κρίσιμη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Μαρτυρίες κατοίκων περιγράφουν σκηνές μεγάλης έντασης στο σημείο, ενώ στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

