Μπάσκετ: Ο George "The Messiah" Papoutsis διάσημος μπασκετμπολίστας 73 ετών και influencer των social media έρχεται στο Ηράκλειο

Ο Γιώργος Παπουτσής,όπως υποδηλώνει το επώνυμο είναι γιος Ελλήνων μεταναστών, γνωστός ως George «The Messiah», ένας διάσημος μπασκετμπολίστας 73 ετών και influencer των social media έρχεται στην Ελλάδα αλλά και στο Ηράκλειο 3-5 Ιουλίου.

Ο George “The Messiah” Papoutsis, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές της street basketball σκηνής της Νέας Υόρκης, θα βρεθεί αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα στην Αθήνα και στην Κρήτη, συμμετέχοντας σε σειρά δράσεων και εμφανίσεων στο πλαίσιο του THE SHOT TRANSITION Basketball Camp 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο.

Γνωστός μέσα από τα viral basketball videos, τα εντυπωσιακά trick shots και τις χαρακτηριστικές 1vs1 streetball αναμετρήσεις του στα ιστορικά courts του West 4th Street “The Cage” στη Νέα Υόρκη, ο George Papoutsis έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μία ξεχωριστή ταυτότητα στον χώρο του παγκόσμιου basketball culture content.

Η ιστορία του ξεχωρίζει για πολλούς λόγους κι αυτό τον έχει κάνει έναν… σταρ των social media, με τους χρήστες να αναγνωρίζουν την αξιοπρόσεκτη διαδρομή του. Από οδηγός ταξί και εργάτης γεφυρών στη Νέα Υόρκη, κατάφερε μέσα από το street basketball να εξελιχθεί σε μία viral προσωπικότητα με διεθνή απήχηση, εκπροσωπώντας την αυθεντική κουλτούρα των ανοιχτών γηπέδων της πόλης.

Με το ιδιαίτερο στυλ του, τη δυναμική αλληλεπίδραση με το κοινό και το χαρακτηριστικό του πάθος για το παιχνίδι, ο “Messiah” έχει αποκτήσει φανατικό κοινό τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ελλάδα, χώρα από την οποία κατάγεται η οικογένειά του.

Κατά την παρουσία του στην Κρήτη και τη συμμετοχή του ως special guest του THE SHOT TRANSITION Basketball Camp 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Ιουλίου στο Ηράκλειο(κλειστό ΤΕΙ). θα συμμετάσχει σε basketball showcases, live demonstrations, motivational sessions και meet & greet activities με αθλητές και φίλους του αθλήματος, μεταφέροντας στοιχεία της αυθεντικής streetball κουλτούρας της Νέας Υόρκης στο ελληνικό κοινό.

Η φετινή διοργάνωση του camp θα ενώσει elite basketball training, αμερικανική φιλοσοφία ανάπτυξης παικτών και αυθεντική basketball κουλτούρα, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη εμπειρία εντός και εκτός γηπέδου, καθώς στο camp θα συμμετέχουν επίσης οι: Korey Harris (USA Coach), Breanna Harris (USA Coach) και Άγγελος Τσίκληρας (FIBA Licensed Coach).