Νέο φαρμακείο αυτοκινήτου: Η παράταση, οι αδικίες και οι παλινωδίες της Πολιτείας

Είναι να απορεί κανείς με την εφευρετικότητα της ελληνικής γραφειοκρατίας όταν πρόκειται να «στριμώξει» τον πολίτη ανάμεσα σε αλληλοσυγκρουόμενες υπουργικές αποφάσεις, παρατάσεις και μια ανεξέλεγκτη αγορά.

Η ιστορία με το νέο πρότυπο φαρμακείου DIN 13164:2022 άρχισε ως μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ασφάλειας.

Κατέληξε, όμως, να είναι άλλο ένα παράδειγμα του πώς ο ευσυνείδητος πολίτης μετατρέπεται σε «κορόιδο», πληρώνοντας το… μάρμαρο μιας νομοθεσίας που μπάζει από παντού.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος παραλογισμού

Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε την 1η Απριλίου 2026 (μοιάζει τόσο ειρωνική η ημερομηνία…) με τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ 1804/Β. Μέχρι τις 7 Απριλίου, η είδηση είχε πάρει διαστάσεις. Αφού κάθε οδηγός όφειλε έως τις 18 Ιουνίου να έχει εναρμονιστεί με τις νέες, αυστηρές προδιαγραφές. Πολλοί Έλληνες, θορυβημένοι από την βραχύχρονη προθεσμία, έσπευσαν να προμηθευτούν το «μαγικό» κουτάκι.

Η αγορά αντέδρασε με όρους «χρηματιστηρίου επιδέσμων». Παρακολουθήσαμε τιμές να εκτοξεύονται από τα 18,99€ στα 22,99€ μέσα σε ένα βράδυ, απλώς και μόνο επειδή κάποιοι έμποροι κατάλαβαν ότι η ζήτηση θα ανέβει. Και μετά, ήρθε η ψυχρολουσία: Στις 27 Απριλίου, ανακοινώθηκε η παράταση της εφαρμογής για την 1η Ιανουαρίου 2027.

Δεν διαφωνούμε καθόλου με την ανανέωση των φαρμακείων ή τη νέα ημερομηνία. Αλλά ο τρόπος δημιούργησε μια άδικη συνθήκη. Όποιος αγόρασε φαρμακείο τον Απρίλιο και δεν περίμενε την τελευταία στιγμή για να είναι νόμιμος, θα έχει στα χέρια του έναν εξοπλισμό που θα έχει ήδη «γράψει» πολλούς μήνες ζωής στο ράφι ή στο πορτμπαγκάζ πριν την υποχρεωτική εφαρμογή.

Θα ήταν σωστό εξ αρχής να ανακοινωθεί η ρεαλιστική προθεσμία της Πρωτοχρονιάς του 2027.

Το προφίλ του «κορόιδου»

Με αυτές τις πρακτικές, για άλλη μια φορά ο προνοητικός νομοταγής είναι αυτός που τελικά πληρώνει το «καπέλο». Εμπιστεύτηκε τις αρχικές προθεσμίες και τώρα βλέπει το καινούριο φαρμακείο του να παλιώνει. Την ίδια στιγμή, ο «πονηρός» που αδιαφόρησε, θα αγοράσει το δικό του λίγο πριν το 2027, έχοντας κερδίσει σχεδόν έναν χρόνο ωφέλιμης «ζωής».

Είναι η κλασική ελληνική παθογένεια: τιμωρούμε αυτόν που προετοιμάζεται και επιβραβεύουμε την καθυστέρηση. Όποιος έσπευσε, αγόρασε ένα προϊόν που κατασκευάστηκε τουλάχιστον δύο μήνες πριν την κυκλοφορία του. Με την παράταση των 6 μηνών, το φαρμακείο αυτό θα είναι ήδη ακόμα και ενός έτους παλιό όταν το μέτρο τεθεί σε ισχύ.

Παρόμοιες πρακτικές έχουμε δει με όσους (στρατηγικά) συσσωρεύουν χρέη και μετά βλέπουν «κουρέματα» που όσοι έκαναν θυσίες για να είναι συνεπείς δεν θα δουν ποτέ.

πηγή: carselectric.gr

