Κρήτη: "Μπούμερανγκ" για την ανάπτυξη του τουρισμού το νέο Χωροταξικό

Έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό προκαλεί και στην Κρήτη το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο παρουσίασαν σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, το οποίο επιχειρεί να βάλει τέλος στη λογική της ενιαίας αντιμετώπισης όλων των περιοχών και να εισαγάγει ένα σύστημα διαφοροποιημένης διαχείρισης, ανάλογα με τις αντοχές, τις πιέσεις και τα χαρακτηριστικά κάθε προορισμού, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών στις οποίες επιβάλλονται περιορισμοί.

Ανάμεσα στις περιοχές που επιβάλλονται αυτοί περιορισμοί είναι Χερσόνησος και Χανιά όπου προβλέπονται η μέγιστη δυναμικότητα των νέων καταλυμάτων να είναι οι 100 κλίνες, που πρακτικά αντιστοιχούν σε 50 ή και λιγότερα δωμάτια. Παράλληλα, για την αδειοδότηση τουριστικών εγκαταστάσεων προβλέπεται η σύνταξη Εκθεσης Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας, ενώ καθιερώνεται ειδικό τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου επί των τουριστικών δραστηριοτήτων.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας διευθυντών ξενοδοχείων Γιώργος Πελεκανάκης, τόνισε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται εν αγνοία των φορέων. Ο ίδιος επεσήμανε ότι χρειάζεται το χωροταξικό ωστόσο με τον τρόπο εφαρμογής του ουσιαστικά θα είναι μπούμερανγκ στην ανάπτυξη του τουρισμού.

Ο ίδιος ανέφερε, ως έμπειρο στέλεχος του τουρισμού έχει εκφράσει έντονο προβληματισμό σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι η Κρήτη δεν πρέπει να ακολουθήσει το μοντέλο της Μυκόνου.

Στον πυρήνα του σχεδίου βρίσκεται η κατηγοριοποίηση της χώρας σε πέντε βασικές ζώνες, ανάλογα με τον βαθμό τουριστικής ανάπτυξης, τις πιέσεις που δέχεται κάθε περιοχή, αλλά και τα ιδιαίτερα γεωγραφικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της. Οι πέντε αυτές κατηγορίες είναι:



Περιοχές Ελεγχόμενης Ανάπτυξης, Ανεπτυγμένες Περιοχές, Αναπτυσσόμενες Περιοχές, Περιοχές Ενίσχυσης Ανάπτυξης, Περιοχές Υψηλής Ενίσχυσης Ανάπτυξης



Η κατηγοριοποίηση αυτή αποτελεί τον νέο «χάρτη» πάνω στον οποίο θα καθορίζονται οι δυνατότητες νέων επενδύσεων, οι περιορισμοί, τα κίνητρα και οι όροι ανάπτυξης για κάθε προορισμό.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνου είπε ότι η Κρήτη έστειλε την πρότασή της τους προηγούμενους μήνες σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης αλλά επ αυτού δεν έγινε καμία διαβούλευση.

Διαβάστε επίσης:

Αυτόπτης μάρτυρας στο Ράδιο Κρήτη: Η γυναίκα βαρύτατα τραυματισμένη και ο σύζυγος προσπαθούσε να τη σηκώσει

Ηράκλειο: Νέο "κύμα" εκατοντάδων αφίξεων στα νότια – Σε επιφυλακή οι αρχές