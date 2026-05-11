Νέα τραγωδία: Βρέθηκε νεκρό βρέφος σε εγκαταλελειμμένη οικία
clock 11:51 | 11/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (11/5) στην Ξάνθη, καθώς ένα νεογέννητο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε τοπικό οικισμό. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το άτυχο βρέφος βρέθηκε νεκρό μέσα σε μία εγκαταλελειμμένη κατοικία στην ευρύτερη περιοχή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές και στελέχη του τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας, η οποία κατηγορείται για παραμέληση ανηλίκου.

Φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Η νεκροψία-νεκροτομή θα δείξει εάν το μωρό ήρθε στη ζωή νεκρό ή εάν κατέληξε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά τη γέννησή του.

