Ηράκλειο: Η γυναίκα του ήταν αιμόφυρτη κι αυτός... "θα καλούσε" ασθενοφόρο

Σοκ και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στο Ηράκλειο η υπόθεση της 28χρονης γυναίκας που βρέθηκε βαριά τραυματισμένη και αιμόφυρτη στην περιοχή της Παντάνασσας, με τις Αρχές να περνούν χειροπέδες στον 30χρονο σύζυγό της, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η νεαρή γυναίκα εντοπίστηκε πεσμένη στην άκρη του δρόμου, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ αμέσως σήμανε συναγερμός σε ΕΚΑΒ και Αστυνομία.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΠΑΓΝΗ όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Κομβικό σημείο στην υπόθεση φαίνεται πως αποτέλεσε η παρουσία ενός διερχόμενου γιατρού, ο οποίος έτυχε να περνά από το σημείο λίγα λεπτά μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της 28χρονης, ο γιατρός αντίκρισε τη γυναίκα μέσα στα αίματα και τον 30χρονο να βρίσκεται δίπλα της.

Όπως αναφέρεται, τον ρώτησε για ποιο λόγο δεν είχε ειδοποιηθεί ακόμη ασθενοφόρο, με τον ίδιο να απαντά πως «θα καλούσε».

Ο γιατρός ήταν εκείνος που ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, κινητοποιώντας ουσιαστικά τον μηχανισμό διάσωσης. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν κάθε λεπτομέρεια, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις μαρτυρίες που έχουν ήδη συγκεντρωθεί.

Μέσα στο όχημα βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, ανάμεσά τους και ένα βρέφος λίγων εβδομάδων, γεγονός που κάνει την υπόθεση ακόμη πιο βαριά και σκοτεινή.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα παιδιά φέρεται να περιέγραψε σκηνές που εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από τις Αρχές και θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της έρευνας.

Δεν αποκλείεται μάλιστα να ζητηθεί η συνδρομή ειδικού παιδοψυχολόγου, ώστε η διαδικασία λήψης κατάθεσης να γίνει με τον κατάλληλο τρόπο και με απόλυτη προστασία του ανήλικου παιδιού.

Ο 30χρονος από την πλευρά του υποστηρίζει πως η γυναίκα βρέθηκε εκτός του οχήματος ενώ αυτό βρισκόταν σε κίνηση, ωστόσο οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τόσο τα ευρήματα όσο και τις καταθέσεις, επιχειρώντας να ξεκαθαρίσουν τι ακριβώς συνέβη στα δραματικά λεπτά που προηγήθηκαν.

