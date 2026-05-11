Τι θα φάμε σήμερα; Γαρίδες σαγανάκι

Υλικά
- 400- 500 γρ. γαρίδες καθαρισμένες
- 3 κ. σ. ελαιόλαδο
- 1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
- 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες
- 200- 250 γρ. ντομάτα τριμμένη ή κονκασέ
- 1 κ. σ. πελτέ ντομάτας (προαιρετικά)
- 100 γρ. φέτα θρυμματισμένη
- 1/2 ποτήρι λευκό κρασί (προαιρετικά)
- Αλάτι, πιπέρι
- Ρίγανη ή βασιλικό
- Λίγο μπούκοβο (προαιρετικά)
- Μαϊντανό για το σερβίρισμα
Εκτέλεση
- Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και σοτάρετε το κρεμμύδι μέχρι να μαλακώσει και να γίνει διάφανο. Προσθέστε το σκόρδο και αφήστε το για λίγα δευτερόλεπτα ώστε να βγάλει τα αρώματά του χωρίς να καεί.
- Ρίξτε τις γαρίδες και σοτάρετε για 2- 3 λεπτά, μέχρι να αλλάξουν χρώμα. Αν χρησιμοποιήσετε κρασί, σβήστε σε αυτό το σημείο και αφήστε να εξατμιστεί το αλκοόλ.
- Προσθέστε την ντομάτα, τον πελτέ, αλάτι, πιπέρι και ό,τι μυρωδικά επιλέξετε (ρίγανη ή βασιλικό, και λίγο μπούκοβο αν θέλετε ένταση).
- Αφήστε τη σάλτσα να σιγοβράσει για 8- 10 λεπτά μέχρι να δέσει.
- Μόλις η σάλτσα είναι έτοιμη, ρίξτε μέσα τη φέτα και ανακατέψτε, ώστε να λιώσει ελαφρώς.
- Σερβίρετε τις γαρίδες σαγανάκι ζεστές, πασπαλισμένες με μαϊντανό, ιδανικά με ψωμί για βούτηγμα στη σάλτσα ή με ρύζι/κριθαράκι.
Πηγή: newsbeast.gr
