Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Στο «Αττικόν» ο Έλληνας επιβάτης – «Για προληπτικούς λόγους» η καραντίνα
clock 08:23 | 11/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στις 03:20 προσγειώθηκε στην Ελευσίνα το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας με τον Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο είχαν εμφανιστεί κρούσματα χανταϊού. Ο Έλληνας επιβάτης έφθασε αρχικά με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και από εκεί επιβιβάστηκε στην ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας με προορισμό το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Ασυμπτωματικός ο Έλληνας επιβάτης

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα παραμείνει σε καραντίνα διάρκειας 45 ημερών. Με δεύτερη ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, δεν έχει συμπτώματα αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καρταντίνα . Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά»

