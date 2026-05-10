Γ. Γεραπετρίτης: Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης όπου αύριο θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, κυριότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με τα Δυτικά Βαλκάνια, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία.



Προσκεκλημένη είναι η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Anita Anand με την οποία θα συζητηθούν οι σχέσεις ΕΕ-Καναδά, καθώς και οι διεθνείς εξελίξεις.

Ο κ. Γεραπετρίτης θα συμμετάσχει, επίσης, σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ με τους ομολόγους τους των εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων.

