Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1: Προβάδισμα ΠΑΟΚ για την 2η θέση-H βαθμολογία

Ισόπαλο με σκορ 1-1 τελείωσε το ντέρμπι στο «Γ. Καραϊσκάκης», ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Αποτέλεσμα, που μετά την κατάκτηση του τίτλου από την ΑΕΚ, κρατά τον «δικέφαλο» του Βορρά σε πλεονεκτική θέση έναντι των «ερυθρόλευκων» για την κατάκτηση της 2ης θέσης. Ο Ροντινέι στο 61' άνοιξε το σκορ, για να ισοφαρίσει οκτώ λεπτά μετά ο Κωνσταντέλιας για τους «ασπρόμαυρους».

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο ματς, πίεζε ψηλά τους Θεσσαλονικείς και στο 6' έφτασε κοντά στο γκολ. Το σουτ του Τσικίνιο, όμως, μέσα από την περιοχή πέρασε ξυστά από το δεξί δοκάρι της εστίας του Παβλένκα.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο 23ο λεπτό έχασαν απίστευτη τριπλή ευκαιρία για να πάρουν το προβάδισμα. Αρχικά με τον Ελ Κααμπί να βγαίνει τετ-α-τετ με τον Παβλένκα και να τον νικά ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ, ο οποίος δευτερόλεπτα αργότερα έκανε σωτήριες επεμβάσεις σε διαδοχικά σουτ των Ποντένσε και Τσικίνιο κρατώντας το μηδέν στο παιχνίδι.

Η «απάντηση» του ΠΑΟΚ στις κλασικές ευκαιρίες των «ερυθρόλευκων» ήρθε στο 28' με τον Κένι να βρίσκεται σε πολύ πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή και να αστοχεί απελπιστικά, ενώ είχε αποφύγει τον αντίπαλό του με ωραία προσποίηση. Ήταν και η τελευταία καλή φάση για το πρώτο ημίχρονο, το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα (0-0).

Με μία ακόμη τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό ξεκίνησε το β' μέρος. Πρωταγωνιστής και πάλι ο Ελ Κααμπί, ο οποίος μετά από λάθος του Παβλένκα πλάσαρε σε κενή εστία, αλλά ο Κεντζιόρα ως από μηχανής θεός απομάκρυνε την μπάλα ενώ εκείνη κατευθυνόταν προς την άδεια εστία! Το σουτ του Μαρτίνς στο 57' από το ύψος της περιοχής ήταν άστοχο, ενώ στο 59' ο Παβλένκα ήταν και πάλι σε σωστή θέση μετά το δυνατό σουτ του Τσικίνιο.

Η ανωτερότητα του Ολυμπιακού καρποφόρησε στο 61΄. Από την εξαιρετική πάσα του Έσε στο δεύτερο δοκάρι, ο Ροντινέι έφυγε... στην πλάτη του Μπάμπα και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τους Πειραιώτες (1-0). Δεν κράτησαν, όμως, για πολύ οι πανυγηρισμοί των γηπεδούχων, καθώς στο 69' ο Κωνσταντέλιας κατάφερε με εξαιρετικό τρόπο να νικήσει τον Τζολάκη και να ισοφαρίσει για τον «δικέφαλο» του Βορρά.

Το παιχνίδι μετά το γκολ των «ασπρόμαυρων» άνοιξε για τα καλά, καθώς η ισοπαλία δεν «βόλευε» καμία από τις δύο ομάδες. Στο 78' ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στην πλήρη ανατροπή, αλλά ο Τζολάκης είπε «όχι» στο φοβερό σουτ του Κωνσταντέλια. Οι Πειραιώτες «απάντησαν» στο 79' με το πλασέ του Μάρτινς να περνά ελάχιστα άουτ από το δεξί δοκάρι του Παβλένκα.

Στο 85' ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι σε χέρι του Ρέτσου μετά από σουτ του Οζντόεφ, ωστόσο, με την παρέμβαση του VAR ο Ισπανός ρέφερι είδε την φάση των μόνιτορ και σωστά πήρε πίσω την απόφασή του, καθώς ο διεθνής κεντρικός αμυντικός είχε «κολημμένο» το χέρι μετά το σουτ του Ρώσου.

Διαιτητής: Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ (Ισπανία)



Κίτρινες: Πιρόλα - Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Γερεμέγεφ, Μπιάνκο, Ζίβκοβιτς





ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (78' Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Ποντένσε (31' Μάρτινς), Τσικίνιο (78' Μουζακίτης), Ελ Κααμπί (67' Ταρέμι)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (83' Μπιάνκο), Μεϊτέ (63' Οζντόεφ), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβάνουσετς (63' Τάισον), Γερεμέγεφ

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ:

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1



ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1

Βαθμολογία

1.ΑΕΚ 70



2.ΠΑΟΚ 62



3.Ολυμπιακός 62



4.Παναθηναϊκός 51





Η 5η αγωνιστική (13/3)



ΠΑΟΚ -ΑΕΚ



Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός