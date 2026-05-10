Δήμος Μαλεβιζίου: Έτοιμος για τις παραλίες παρά τις καθυστερήσεις της Κτηματικής Υπηρεσίας

Καθυστερήσεις καταγράφονται στη διαδικασία παραχώρησης και λειτουργίας των παραλιών στον Δήμο Μαλεβιζίου, με το νέο θεσμικό πλαίσιο να έχει αλλάξει πλήρως τον τρόπο διαχείρισης των παραθαλάσσιων ζωνών.

Σύμφωνα με τον Νόμο 5092/2024, η ευθύνη για τις παραχωρήσεις ανήκει πλέον στο Κεντρικό Κράτος και στην Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, γεγονός που –όπως σημειώνεται– έχει δημιουργήσει αυξημένο φόρτο εργασίας και καθυστερήσεις στις διαδικασίες.

Από την πλευρά του, ο Δήμος Μαλεβιζίου αναφέρει ότι έχει προχωρήσει έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή της νόμιμης διαδικασίας και δηλώνει πλήρως έτοιμος για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και λοιπών υποδομών στις παραλίες Αγίας Πελαγίας, Λυγαριάς και Μονοναύτη.

Όπως τονίζεται, απομένει η τελική έγκριση από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, προκειμένου οι παραλίες να αποδοθούν πλήρως στο κοινό και να καταστούν λειτουργικές.

Παράλληλα, ο Δήμος και η ΜΑΕΔΗΜ εξετάζουν επιπλέον τρόπους επιτάχυνσης της διαδικασίας, με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση των λουομένων και τη στήριξη των επαγγελματιών της περιοχής, ενώ συνεχίζονται οι επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωση του Δήμου Μαλεβιζίου αναφέρει τα εξής:

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες και τους επισκέπτες του Δήμου μας ότι σύμφωνα με τον Νόμο 5092/2024 - ΦΕΚ 33/Α/4-3-2024 (Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις), άλλαξε πλήρως ο τρόπος παραχώρησης και διαχείρισης των παραλιών.

Η ευθύνη παραχώρησης ανήκει εξ’ ολοκλήρου στο Κεντρικό Κράτος και την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στη διευθέτηση των διαδικασιών παραχώρησης οφείλεται σε αυτήν ακριβώς την αλλαγή, τον φόρτο εργασίας και την υπερφόρτωση των πληροφοριακών συστημάτων, που αυτή επέφερε στις κρατικές υπηρεσίες.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου και η ΜΑΕΔΗΜ έχουν προβεί εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως η νόμιμη διαδικασία.

Η ΜΑΕΔΗΜ και ο Δήμος Μαλεβιζίου είναι καθόλα έτοιμοι, για την άμεση τοποθέτηση ομπρελών, ανάκλιντρων και όλων των απαραίτητων υποδομών, για τις παραλίες Αγίας Πελαγίας, Λυγαριάς και Μονοναύτη. Απομένει μόνο το πράσινο φως από την Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου και τις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας και η ΜΑΕΔΗΜ διερεύνησαν επιπλέον έναν πιο δόκιμο και άμεσο τρόπο διευθέτησης του ζητήματος, ώστε να υπάρξει άμεση εξυπηρέτηση των λουομένων και ικανοποίηση των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, παρακάμπτοντας τυπικά κολλήματα. Σύντομα οι παραλίες θα είναι έτοιμες και πλήρως λειτουργικές για να αποδοθούν στο κοινό.

Ταυτόχρονα γίνονται παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραχώρησης όπως ορίζει ο νόμος, έχοντας απευθυνθεί ήδη για τον λόγο αυτό στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει αποδείξει ότι βρίσκεται πάντα δίπλα στον πολίτη και στις κοινωνικές ανάγκες ακόμα και σε έκτακτες, μη προβλεπόμενες καταστάσεις.

