ΕΦΚΑ: Πώς θα ρυθμιστούν παλιές και νέες οφειλές στον ΕΦΚΑ

Χρέη που αγγίζουν τα 47,5 δισ. ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2023, αποκτούν νέα προοπτική τακτοποίησης για περίπου 1,5 εκατ. οφειλέτες του ΕΦΚΑ.

Η νέα έκτακτη ρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση αναμένεται να νομοθετηθεί εντός Μαΐου και να τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούνιο, με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Πρόκειται για μια παρέμβαση που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ενίσχυσης της εισπραξιμότητας των ασφαλιστικών ταμείων.

Η ρύθμιση αφορά οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών χρεών προς τον ΕΦΚΑ, τα οποία ανέρχονται σε 51,3 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 47,5 δισ. ευρώ μπορούν δυνητικά να ενταχθούν στο νέο σχήμα των 72 δόσεων, προσφέροντας σημαντική ανάσα σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση είναι οι οφειλέτες να μην έχουν δημιουργήσει νέα ληξιπρόθεσμα χρέη μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 ή, εφόσον έχουν, να τα έχουν ήδη εντάξει σε πάγια ρύθμιση έως 24 δόσεων. Αυτό σημαίνει ότι για πολλούς, η συμμετοχή στη νέα ρύθμιση προϋποθέτει έναν συνδυασμό διακανονισμών, με στόχο τη συνολική τακτοποίηση των οφειλών.

Στην πράξη, η πλειονότητα των οφειλετών που έχουν χρέη τόσο πριν όσο και μετά το 2023 θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ανάγκη καταβολής διπλής δόσης. Από τη μία πλευρά, θα εξυπηρετούν τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τα παλαιά χρέη και από την άλλη, τη ρύθμιση των 24 δόσεων για τα νεότερα. Το βασικό κίνητρο παραμένει η σημαντική μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης για τα παλαιά χρέη, τα οποία διαφορετικά θα ρυθμίζονταν μόνο σε 24 δόσεις.

Σημαντική προϋπόθεση είναι επίσης ότι οι οφειλές έως 31/12/2023 θα πρέπει να παραμένουν αρρύθμιστες έως τις 21 Απριλίου 2026, ημερομηνία ανακοίνωσης της νέας ρύθμισης. Αυτό αποκλείει όσους έχουν ήδη εντάξει τα συγκεκριμένα χρέη σε άλλες ρυθμίσεις, περιορίζοντας τον κύκλο των δικαιούχων.

Για παράδειγμα, ένας οφειλέτης με ληξιπρόθεσμα χρέη μέχρι 31/12/2023 τα οποία είναι αρρύθμιστα μέχρι σήμερα μπορεί να υποβάλει αίτηση για να ενταχθεί στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων. Αν όμως έχει οφειλές οι οποίες κατέστησαν και αυτές ληξιπρόθεσμες μετά την 1/1/2024, τότε για να βάλει σε ρύθμιση 72 δόσεων τα ληξιπρόθεσμα χρέη έως το 2023, θα πρέπει ταυτόχρονα και υποχρεωτικά να ρυθμίσει και τα χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μετά την 1/1/2024.

Η νέα ρύθμιση διατηρεί τους ίδιους βασικούς όρους με την πάγια ρύθμιση: απώλεια της ρύθμισης σε περίπτωση μη πληρωμής δύο δόσεων, ενώ το επιτόκιο ορίζεται στο 5,5%. Παράλληλα, προβλέπεται ότι για αιτήσεις έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2027 το επιτόκιο θα παραμείνει σταθερό, στοιχείο που ενισχύει την προβλεψιμότητα για τους οφειλέτες.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγάλη πλειονότητα των οφειλετών έχει σχετικά μικρά χρέη: περίπου 1,44 εκατ. οφειλέτες οφείλουν έως 15.000 ευρώ, ενώ άλλοι 363.275 έχουν οφειλές έως 30.000 ευρώ. Συνολικά ωφελούνται 1,8 εκατ. οφειλέτες με χρέη έως 30.000 ευρώ.



Εκτός της νέας ρύθμισης μένουν όσοι έχουν ήδη εντάξει τα χρέη τους έως το 2023 στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, είτε αυτά αφορούν αποκλειστικά παλαιές οφειλές είτε συνδυάζονται με νεότερες. Ο αποκλεισμός αυτός βασίζεται στο γεγονός ότι η νέα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά αρρύθμιστα χρέη, περιορίζοντας τη δυνατότητα "μεταφοράς" από μία ρύθμιση σε άλλη. Στα αρνητικά συγκαταλέγεται και η απουσία οποιουδήποτε κουρέματος προσαυξήσεων, ακόμη και για εφάπαξ εξόφληση.

