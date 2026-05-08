Μαύρο χρήμα: Περισσότερες υποθέσεις το πρώτο 2μηνο φέτος από ότι όλο το 2025

Με το… δεξί ξεκίνησε το 2026 για τα κρούσματα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς μόλις στους δύο πρώτους μήνες του έτους, ο αριθμός τους ξεπέρασε την ετήσια επίδοση του 2025.

Το εντυπωσιακό αυτό στοιχείο προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, στα οποία καταγράφεται η δραστηριότητα τόσο της φορολογικής Αρχής, όσο και της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Και οι δύο Αρχές μέσα από τους ελέγχους των τραπεζικών λογαριασμών σε Ελλάδα και εξωτερικό, έχουν εντείνει το κυνήγι του μαύρου χρήματος και οι προσπάθειες φαίνεται αποδίδουν.

Άλλωστε η Ελλάδα είναι στην κορυφή της λίστας των χωρών με την υψηλότερη παραοικονομία και φοροδιαφυγή, όπως αποδεικνύουν οι υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων υποθέσεων διαφθοράς που ανακύπτουν κατά καιρούς, και δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση ο αυξημένος αριθμός των κρουσμάτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το πρώτο δίμηνο του 2026 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, απέστειλε στην ΑΑΔΕ συνολικά 103 υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος στην οποία εμπλέκονται 385 πρόσωπα.

Αξιοσημείωτο είναι πως οι υποθέσεις «μαύρου» χρήματος που εντοπίστηκαν το πρώτο δίμηνο του 2026 είναι αισθητά περισσότερες από το σύνολο των υποθέσεων που εντοπίστηκαν ολόκληρο το 2025, οι οποίες ήταν 45, ενώ και ο αριθμός των υπόπτων ατόμων, στο α’ δίμηνο του 2026 είναι 385 πρόσωπα ενώ ολόκληρο το 2025 ήταν 237.

Επίσης, η Αρχή για το ξέπλυμα τους δύο πρώτους μήνες του 2026 εξέδωσε 23 νέες εντολές ελέγχων ενώ οριστικοποίησε τον έλεγχο σε 10 υποθέσεις επί των οποίων καταλόγισε πρόστιμα ύψους 6,6 εκατ. ευρώ.

Φορολογικός έλεγχος

Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να ελέγξει τα πρόσωπα που εμπλέκονται στις υποθέσεις που διαβίβασε η Αρχή για το ξέπλυμα, προκειμένου να διαπιστώσει εάν τα εισοδήματα που βρέθηκαν στους τραπεζικούς του λογαριασμούς και τα λοιπά περιουσιακά τους στοιχεία, προέρχονται από δηλωμένα εισοδήματα ή απλώς είναι «μαύρα».

Παράλληλα η ΑΑΔΕ κατά το πρώτο δίμηνο του 2026, παρέπεμψε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, συνολικά 199 οφειλέτες της εφορίας και φοροφυγάδες, προκειμένου να ελεγχθούν και για ξέπλυμα χρήματος. Αναλυτικότερα παραπέμφθηκαν:

85 πρόσωπα που υπέπεσαν σε φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ και

114 πρόσωπα που έχουν χρέη προς το Δημόσιο άνω των 200.000 ευρώ.

Ανταλλαγή στοιχείων

Με βάση το συστατικό της νόμο η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δύναται, να διαβιβάζει και να ανταλλάσσει πληροφορίες εμπιστευτικής φύσης με τις αρμόδιες εισαγγελικές ή άλλες αρχές με ερευνητικές ή ελεγκτικές αρμοδιότητες, καθώς και με τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές, εφόσον οι πληροφορίες αυτές κρίνονται χρήσιμες για το έργο τους και για την εκπλήρωση των νόμιμων καθηκόντων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή διαβιβάζει πληροφορίες στις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, για πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες διάπραξης αδικημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να εξεταστεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί ή όχι η διάπραξή τους.

Τέλος, αναφορικά με την αναντιστοιχία των υποθέσεων και των εμπλεκόμενων ατόμων, διευκρινίζεται πως, κάθε Έγγραφο Παροχής Πληροφοριών/Υπόθεση της Αρχής, ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα πρόσωπα, εφόσον αυτά σχετίζονται με την ίδια Υπόθεση.

Πηγή: sofokleousin.gr

