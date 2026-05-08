Ηράκλειο: Στην τελική ευθεία η ανάπλαση της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου – Νέος χώρος πρασίνου στην Πινδάρου

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν τα δυο σημαντικά έργα που έχει προτεραιοποιήσει η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου, αυτά της ανακατασκευής του πεζοδρόμου της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου καθώς και της δημιουργίας νέου κοινόχρηστου χώρου στη συμβολή των οδών Πινδάρου και Γ. Γεωργιάδου, με την παράλληλη επέκταση των πεζοδρομίων στις οδούς Κάσσου, Πινδάρου και Γεωργίου Γεωργιάδη.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός πραγματοποίησε αυτοψία στα δύο έργα μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Δημήτρη Σπυριδάκη, την Πρόεδρο της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Δωροθέα Βρούχου και την Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων Σγουρίτσα Πιταροκοίλη.

Ειδικότερα:

Στο τελευταίο στάδιο βρίσκεται το έργο συντήρησης, ανακατασκευής και αναβάθμισης του πεζόδρομου της Ταξιάρχου Μαρκοπούλου στο οποίο γίνεται ολική αντικατάσταση της πλακόστρωσης, του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων και η τοποθέτηση νέων σχαρών σε όλο το μήκος του πεζοδρομημένου τμήματός της. Σημαντικό είναι επίσης το ότι με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των κυβόλιθων στο πεζοδρομημένο τμήμα της, το έργο θα συνεχίσει μέχρι την οδό Αγίου Μηνά με αντικατάσταση της ασφάλτου, ικανοποιώντας ένα δίκαιο και πολύχρονο αίτημα κατοίκων και διερχόμενων οδηγών.

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν και οι εργασίες εξωραϊσμού του ακινήτου επί της οδού Πινδάρου και Γεωργίου Γεωργιάδου προκειμένου να αποδοθεί ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου για τους δημότες.

Όπως είναι γνωστό, περιμετρικά από το ακίνητο που αποκτήθηκε μετά από πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, πραγματοποιείται και το έργο της επέκτασης των πεζοδρομίων που βρίσκονται στις οδούς Κάσσου, Πινδάρου και Γεωργίου Γεωργιάδη.

Όπως έχει δηλώσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, η νέα επέκταση των πεζοδρομίων στις παραπάνω οδούς αποτελεί παρέμβαση που συναρθρώνεται με την υπερυψωμένη διάβαση πεζών στη συμβολή των οδών Ερωφίλης και Ζαχαριουδάκη με στόχο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πεζής διαδρομής από την Παναγίτσα του Μασταμπά μέχρι το κέντρο της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι ο στόχος της δημιουργίας πεζών διαδρομών, ο οποίος θα επιτευχθεί με τη συνάρθρωση δράσεων, είναι η απρόσκοπτη μετακίνηση με τα πόδια, το παιδικό καρότσι, ή το αναπηρικό αμαξίδιο.

