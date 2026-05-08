"Δημογραφική αιμορραγία": Μειώθηκαν στο μισό τα "πρωτάκια" μέσα σε 10 χρόνια

Η εικόνα της πρώτης ημέρας στο σχολείο, με τις γεμάτες αυλές και τις φωνές των παιδιών, τείνει να γίνει ανάμνηση.

Τα επίσημα στοιχεία για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτυπώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο τη δημογραφική «αιμορραγία» της Ελλάδας: ο αριθμός των μαθητών που θα καθίσουν φέτος για πρώτη φορά στα θράνια της Α' Δημοτικού είναι ο μικρότερος των τελευταίων δεκαετιών.

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο του 2026 βρίσκει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα των αριθμών, καθώς μόλις 69.895 μαθητές και μαθήτριες αναμένεται να καθίσουν για πρώτη φορά στα θρανία των δημόσιων δημοτικών σχολείων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και τις αναλύσεις της ΕΛΣΤΑΤ, η είσοδος των παιδιών στην Α’ Δημοτικού έχει μετατραπεί στον πλέον αδιάψευστο μάρτυρα για το οξύ δημογραφικό πρόβλημα που βιώνει η Ελλάδα τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ο αριθμός των νέων μαθητών δεν αποτελεί πλέον μια απλή εκπαιδευτική στατιστική, αλλά την καταγραφή μιας βαθιάς κοινωνικής ανατροπής που χαρακτηρίζεται από τη σταθερή πτώση των γεννήσεων και την προϊούσα γήρανση του πληθυσμού.

Μια γενιά σε διαρκή συρρίκνωση





Η εικόνα της τελευταίας δεκαπενταετίας αποκαλύπτει μια δραματική υποχώρηση, καθώς οι εγγραφές στην πρώτη τάξη, που το 2010 ξεπερνούσαν τις 120.000, έχουν πλέον μειωθεί σχεδόν στο μισό.

Αυτή η μακροχρόνια τάση υπογεννητικότητας αντανακλάται σε ολόκληρη την εκπαιδευτική πυραμίδα, με τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία να λειτουργούν ως ο «πρώτος καθρέφτης» των εξελίξεων. Παρατηρείται μάλιστα το οξύμωρο σχήμα της μείωσης του μαθητικού δυναμικού ταυτόχρονα με την αύξηση της αναλογίας εκπαιδευτικών ανά μαθητή, μια αντίφαση που επιβεβαιώνει την ένταση της δημογραφικής συμπίεσης.

