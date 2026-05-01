«Αντλούν» 1,6 εκατ. κυβικά άμμου από τον Ατλαντικό για να σώσουν τις παραλίες του Νιου Τζέρσεϊ (βίντεο)

Μια τεράστια επιχείρηση παράκτιας προστασίας βρίσκεται σε εξέλιξη στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι αμερικανικές αρχές σχεδιάζουν να μεταφέρουν περίπου 1,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα άμμου από τον βυθό του Ατλαντικού Ωκεανού στις παραλίες του Νιου Τζέρσεϊ.

Στόχος είναι να ενισχυθεί η ακτογραμμή απέναντι στη διάβρωση, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τα ολοένα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα.

Το φιλόδοξο έργο, συνολικού ύψους 73,5 εκατομμυρίων δολαρίων, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις παράκτιας μηχανικής στις ΗΠΑ για το 2026.

Η άμμος θα χρησιμοποιηθεί για την ανακατασκευή παραλιών και αμμόλοφων σε ευάλωτες περιοχές του Νιου Τζέρσεϊ, δημιουργώντας ένα φυσικό «τείχος» προστασίας απέναντι στις καταιγίδες του Ατλαντικού.

Σύμφωνα με το Σώμα Μηχανικών του Στρατού των ΗΠΑ, η επιχείρηση αφορά την παράκτια ζώνη από το Manasquan Inlet έως το Barnegat Inlet, στην κομητεία Northern Ocean του Νιου Τζέρσεϊ. Οι εργασίες θα επικεντρωθούν σε περιοχές όπως οι Seaside Heights, Toms River, Lavallette, Bay Head, Point Pleasant Beach, Mantoloking και Brick Township.

Η άμμος θα αντληθεί από τρεις εγκεκριμένες υπεράκτιες περιοχές του Ατλαντικού μέσω ειδικών βυθοκόρων και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στις ακτές, όπου θα διαμορφωθεί ώστε να ενισχύσει τις διαβρωμένες παραλίες και τους αμμόλοφους.

Πώς λειτουργεί η τεχνική «τροφοδοσίας παραλίας»

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι γνωστή ως «beach nourishment» ή «τροφοδοσία παραλίας». Αντί να κατασκευάζονται τσιμεντένια τείχη ή μόνιμα αναχώματα, οι μηχανικοί επιλέγουν να ενισχύσουν τη φυσική άμυνα της ακτής με νέα άμμο.

Με αυτόν τον τρόπο, οι παραλίες λειτουργούν σαν «μαξιλάρι» που απορροφά την ενέργεια των κυμάτων και περιορίζει τις ζημιές από καταιγίδες και πλημμύρες πριν αυτές φτάσουν σε κατοικίες και υποδομές.

Τα 1,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα άμμου θεωρούνται τεράστιος όγκος, ικανός να διευρύνει σημαντικά το πλάτος της ακτογραμμής σε πολλά χιλιόμετρα παραλιών.

Γιατί οι ΗΠΑ επενδύουν δισεκατομμύρια στις παραλίες

Η διάβρωση των ακτών αποτελεί εδώ και δεκαετίες σοβαρό πρόβλημα για πολλές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι ισχυρότεροι τυφώνες και οι αλλαγές στα θαλάσσια ρεύματα επιταχύνουν την απώλεια άμμου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο τυφώνας Sandy το 2012, ο οποίος προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στο Νιου Τζέρσεϊ και απέδειξε πόσο ευάλωτες είναι οι παράκτιες κοινότητες.

Οι αμερικανικές αρχές θεωρούν πλέον ότι η συνεχής αναπλήρωση παραλιών αποτελεί κρίσιμη γραμμή άμυνας απέναντι στην κλιματική αλλαγή και στα ακραία φαινόμενα.

Η άμμος μετατρέπεται σε στρατηγικό πόρο

Παρότι θεωρείται φυσικός και άφθονος πόρος, η άμμος έχει πλέον αποκτήσει τεράστια στρατηγική σημασία σε έργα παράκτιας προστασίας.

Η εξόρυξη, μεταφορά και διαχείριση εκατομμυρίων κυβικών μέτρων απαιτεί εξειδικευμένο σχεδιασμό, περιβαλλοντικές μελέτες και τεράστιες επενδύσεις. Για τον λόγο αυτό, οι περιοχές άντλησης επιλέγονται προσεκτικά ώστε να περιορίζονται οι επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Οι επιστήμονες εξετάζουν παράγοντες όπως:

το μέγεθος των κόκκων της άμμου

η σταθερότητα του βυθού

οι επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή

η πιθανότητα νέας διάβρωσης

Πότε ξεκινούν οι εργασίες

Η νέα φάση του έργου αναμένεται να ξεκινήσει μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου 2026 και θα διαρκέσει αρκετούς μήνες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Το έργο έχει αναλάβει η Great Lakes Dredge & Dock Company, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες βυθοκόρησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η μάχη με τη θάλασσα γίνεται μόνιμη

Η περίπτωση του Νιου Τζέρσεϊ δείχνει πώς αλλάζει πλέον η φιλοσοφία της παράκτιας προστασίας παγκοσμίως. Αντί για «μόνιμες» λύσεις, πολλές χώρες στρέφονται σε διαρκείς παρεμβάσεις προσαρμογής, αποδεχόμενες ότι οι ακτογραμμές μεταβάλλονται συνεχώς.

Το μεγάλο ερώτημα, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό: μέχρι πότε ακόμη και έργα τέτοιου μεγέθους θα μπορούν να συγκρατούν την προέλαση της θάλασσας σε έναν πλανήτη όπου η στάθμη των ωκεανών συνεχίζει να ανεβαίνει;

