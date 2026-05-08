Τα ζώδια της Παρασκευής

Κριός



Κριέ μου, σήμερα νιώθεις πιο άνετα να επικοινωνήσεις ανοιχτά κάποια θέματα, να χαλαρώσεις, αλλά και να ακούσεις μια γνώμη παραπάνω που θα σε βοηθήσει να ανανεώσεις και να αλλάξεις προς το καλύτερο ιδέες που έχεις. Να τις εξελίξεις, αλλά και να δείξεις με αυτό τον τρόπο πως λαμβάνεις υπόψη σου την άποψη δικών σου ανθρώπων, ιδίως φίλων και κοντινών συνεργατών. Ναι, ο τελευταίος λόγος παραμένει δικός σου, όμως δεν είναι ανάγκη να το επισημαίνεις κάθε τρεις και λίγο, ούτε να είσαι απόλυτος στο πώς απορρίπτεις αυτά που δε σου αρέσουν ή νιώθεις ότι δεν ταιριάζουν. Οι τόνοι είναι χαμηλά από το πρωί, οπότε κάνε μια προσπάθεια να τους διατηρήσεις έτσι.

Ταύρος



Ταύρε μου, σήμερα εστιάζεις περισσότερο σε κομμάτια δουλειάς και αντιλαμβάνεσαι πως από τη μία υπάρχει ένα άγχος για το πώς θα πάει όλο αυτό, από την άλλη όμως η στήριξη που έχεις, αλλά και η άνεση με την οποία ξέρεις πώς πρέπει να γίνουν τα βήματα και να βγει το αποτέλεσμα που θέλεις σε κάνει να κινηθείς άμεσα, αποτελεσματικά και χαλαρά. Ναι, θέλεις να διατηρήσεις τον έλεγχο της όλης διαδικασίας και να έχεις μια πλήρη εικόνα για το πώς πηγαίνει το πράγμα, η ροή των πραγμάτων σε βοηθά να το δεις πιο ήρεμα. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες ευχάριστες ανακοινώσεις στη δουλειά που θα επηρεάσουν και το οικονομικό σου. Καλό είναι να χαλαρώσεις όμως και να αφήσεις και το δημιουργικό κομμάτι να βγει στην επιφάνεια, να ενισχύσεις την εικόνα σου και με αυτό.

Δίδυμοι



Σήμερα, Δίδυμέ μου, θέλεις να χαλαρώσεις και να δεις πιο διεξοδικά εναλλακτικές που υπάρχουν. Κάποιες συζητήσεις που θα γίνουν έχουν μια δυσκολία στο να ολοκληρωθούν ήρεμα, όμως εσύ από την πλευρά σου δεν έχεις καμία διάθεση να χαλαστείς, ούτε όμως και να αφήσεις κάποια πράγματα που θα πεις να περάσουν στο ντούκου. Οι ανακοινώσεις που κάνεις είναι βαρύγδουπες κι έχουν έναν ανατρεπτικό χαρακτήρα, αλλά κι εσύ ξεκαθαρίζεις πλέον σταδιακά τις αποφάσεις μέσα στο κεφάλι σου και θέλεις να περάσεις και στο πιο πρακτικό κομμάτι. Υπάρχουν όμορφες συζητήσεις που θα σε βοηθήσουν να ξεφύγεις και να χαλαρώσεις από αυτή την πίεση και μπορεί να σου δείξουν κι έναν διαφορετικό τρόπο να κάνεις τις ανακοινώσεις σου, κάπως πιο ανάλαφρο.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, αποφάσεις παίζουν μέσα στη μέρα και το κάνεις με σιγουριά και ψυχραιμία. Ναι, η πίεση από κάποιες καταστάσεις είναι αρκετή και το άγχος που μπορεί να έρθει στην επιφάνεια ίσως σε κάνει κάπως πιο απόλυτο σε κινήσεις ή απαντήσεις που θα δώσεις. Αποκαλύψεις που γίνονται έρχονται να σε επιβεβαιώσουν, αλλά και να ανατρέψουν κάποια δεδομένα προς όφελός σου, κάτι που θα σου δώσει και την άνεση να αναπροσαρμόσεις κινήσεις και να κάνεις κάποια επιπλέον πράγματα, από αυτά που ίσως δεν περίμενες. Όλο αυτό είναι και κάτι που θέλεις να εκφράσεις μέσα από τη δουλειά σου ίσως, επομένως θα ασχοληθείς και με την επίλυση κάποιων πιο απαιτητικών θεμάτων, κάτι που θα ενισχύσει σημαντικά την εικόνα σου. Είναι μια καλή μέρα.

Λέων



Λέοντά μου, σήμερα υπάρχει μια ωραία συνεννόηση και επικοινωνία, χωρίς να ξεπερνιούνται κάποια όρια. Από το πρωί, είσαι σε μια διαδικασία που θέλεις και προσπαθείς να βρεις έναν εύκολο και άμεσο τρόπο να λύσεις υποθέσεις, αλλά και να βάλεις κάτι νέο σε ιδέες και κομμάτια δουλειάς που επεξεργάζεσαι αυτό το διάστημα. Είναι πολύ εύκολο να κινηθείς ευέλικτα και χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς, καθώς και οι συνεργάτες αλλά και κοντινά σου άτομα φαίνεται να σε στηρίζουν αρκετά. Μπορεί να υπάρχει ένα άγχος και μια φοβία πως κάτι παίζει να στραβώσει τελευταία στιγμή, όμως διατηρείς τον έλεγχο και η συνεχής επιβεβαίωση για την εξέλιξη των πραγμάτων που λαμβάνεις σε βοηθά να είσαι ψύχραιμος.

Παρθένος



Σήμερα, Παρθένε μου, το πρόγραμμα ρολάρει πολύ καλύτερα και το γεγονός ότι μπορείς να ανακτήσεις τον έλεγχο κάποιων καταστάσεων αλλά και του πώς προχωράνε μέρος των πλάνων σου σε χαλαρώνει από τη μία, σε κάνει όμως να επιμένεις και περισσότερο σε κάποιες καταστάσεις. Στη δουλειά υπάρχουν κάποιες αλλαγές που σταδιακά μέσα στη μέρα θα αποδειχθούν πως είναι προς όφελός σου. Δε σε χαλάνε εξαρχής, απλά είναι αυτό το άγχος που ανεβαίνει και θέλεις λίγο το χρόνο σου για να χαλαρώσεις και να δεις πως όλα καλά. Είναι σημαντικό να ακούσεις τη διαίσθησή σου μέσα στη μέρα, καθώς θα σε βοηθήσει να πάρεις σωστές κατευθύνσεις, αλλά και να ξεφύγεις από αυτή τη λογική που κάπου σε καθηλώνει – κι ας μην το παραδέχεσαι

Ζυγός



Ζυγέ μου, οι αλλαγές που θέλεις να κάνεις σήμερα φαίνεται να προχωρούν κάπως καλύτερα κι αυτό σε χαλαρώνει. Η τάση που θέλεις να έχεις τον έλεγχο των καταστάσεων και να εκφράσεις ένα πάθος στα προσωπικά σου φαίνεται να σου δίνει ένα παραπάνω κίνητρο για να εκφραστείς και να ανοιχτείς, χωρίς ωστόσο να το παρακάνεις. Εννοώ να προσπαθήσεις να μην το παρακάνεις, κατάλαβες. Το κλίμα με τους απέναντι χαλαρώνει και φαίνεται πως όλο αυτό σε βοηθά σημαντικά να εκφραστείς καλύτερα, να ηρεμήσεις και να μπεις στη διαδικασία να ανοιχτείς και να συζητήσεις πιο ανοιχτά ζητήματα που σε ενοχλούν ή σε προβληματίζουν. Επίσης, κάποιες ιδέες προχωρούν με τη στήριξη συνεργατών και προσθέτεις ωραίες λεπτομέρειες.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, σήμερα φαίνεται να δείχνεις περισσότερη κατανόηση για το πώς έχουν τα πράγματα και το γεγονός αυτό σε κάνει να κινηθείς πιο εύκολα, αλλά και πιο αποφασιστικά. Από το πρωί είσαι σε μια διαδικασία που παρατηρείς και καταγράφεις – και πάλι – πληροφορίες, απλά αυτή τη φορά προσαρμόζεις κάπως αυτόματα τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις σου. Το γεγονός ότι επεξεργάζεσαι με αυτό τον τρόπο τις πληροφορίες που παίρνεις σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι άμεσος σε κάποια ζητήματα, χωρίς να χρειαστεί να επέμβεις άμεσα, αλλά και να εκφραστείς και πιο δημιουργικά πάνω στη δουλειά σου, διορθώνοντας άμεσα λάθη που θα εντοπίσεις ή τυχόν τρικλοποδιές που θα προσπαθήσουν να σου βάλουν άλλοι.

Τοξότης



Σήμερα, Τοξότη μου, τα πράγματα μπαίνουν σε μια σειρά στο κεφάλι σου και όλα φαίνεται να τίθενται υπό έλεγχο. Από τη μία υπάρχει το δημιουργικό κομμάτι που φαίνεται να ανοίγει κάποιες πόρτες μέσα από ιδέες που μοιράζεσαι και κερδίζουν τις εντυπώσεις, ενώ και οι ξαφνικές επαφές σε επίπεδο δουλειάς έρχονται να δημιουργήσουν καλές πιθανότητες για να αλλάξει η δομή κάποιων συνεργασιών ή να συναφθούν νέες που δεν είχες και τόσο σίγουρες. Το καλό είναι πως αυτό το άγχος που έχεις σε κρατά παραγωγικό και ευρηματικό, κάτι που φέρνει και ένα κομμάτι της παλιάς καλής τοξοτίσιας ενέργειας που ξέρουμε στο προσκήνιο. Καλό είναι να μην κινηθείς απόλυτα. Εσύ θες να δείξεις σιγουριά, μπορεί όμως να το δουν διαφορετικά οι άλλοι.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, κάποιες αλλαγές που παρατηρείς από το πρωί και βλέπεις τις εξελίξεις να προχωρούν κάπως πιο γρήγορα σου δημιουργούν ένα άγχος και μια ανασφάλεια που κάτι συμβαίνει, σου δίνουν όμως και την αίσθηση πως όλο αυτό έχει μια ροή που την ήθελες, απλά δεν περίμενες ίσως να είναι τόσο άμεση. Σήμερα σου είναι πιο εύκολο να εκφράσεις κάποια συναισθήματα ή τουλάχιστον να τα παρατηρήσεις και να τα κατανοήσεις καλύτερα, ώστε να τα αξιοποιήσεις καλύτερα. Στη δουλειά κάποια πράγματα αλλάζουν επίσης άμεσα και εύκολα, και αυτό σου λύνει τα χέρια γιατί μπορεί να σε βγάλει από μια δύσκολη θέση ή θα σου δώσει τη δυνατότητα να φύγεις από μια συνθήκη που σου δημιουργεί ανασφάλειες. Απλά το όλο απρόσμενο σε αγχώνει. Το ‘χεις.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, παρά την ένταση που επικρατεί αυτές τις μέρες, η οποία σε επηρεάζει και σήμερα, αλλά το βλέπεις κάπως πιο χαλαρά και λειτουργείς κάπως διαφορετικά. Πιο εναλλακτικά. Από το πρωί είσαι σε μια φάση που αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα καλύτερα και λειτουργείς πιο ευέλικτα, ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις τα πλάνα σου και να κλείσεις δουλειές που φαίνεται να τρέχουν και να σε αγχώνουν περισσότερο. Οι πληροφορίες και το feedback που παίρνεις από τους άλλους φαίνεται να ανανεώνουν σημαντικά τις ιδέες αυτές και εμπνέεσαι περισσότερο. Το θέμα είναι να μπορέσεις να παραμείνεις ήρεμος και συγκεντρωμένος, χωρίς να επιδιώξεις να διατηρήσεις τον έλεγχο λόγω άγχους και φοβιών που θα έρθουν στην επιφάνεια μέσα στη μέρα.

Ιχθύς



Σήμερα, Ιχθύ μου, νιώθεις πως όλα γίνονται πιο αντιληπτά. Η διαίσθησή σου πιάνει τα πάντα στον αέρα και το πόσο εύκολα μπορείς να διαβάσεις την ατμόσφαιρα είναι ένα σημαντικό και δυνατό χαρτί στα χέρια σου που χρειάζεται να το αξιοποιήσεις σημαντικά μέσα στη μέρα. Από τη μία, αυτή η κυκλοθυμία που σε πιάνει σου δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθείς με περισσότερα πράγματα και να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, αλλά και να χαλαρώσεις, ενώ το δημιουργικό σου ανεβαίνει και μπορεί να εκφραστείς πιο καλλιτεχνικά. Το συναίσθημά σου ρέει πιο εύκολα μέσα από αυτό και σε βοηθά να το κατανοήσεις, αλλά και να το διαχειριστείς με το δικό σου τρόπο. Καλό είναι να μην εστιάσεις στις εύκολες διεξόδους, όσο και να το θέλεις.