Καφές και υγεία: Πώς επηρεάζει το έντερο, τον εγκέφαλο και τη διάθεση

Νέα επιστημονική έρευνα από το APC Microbiome Ireland του University College Cork, που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, ρίχνει φως στο πώς ο καφές μπορεί να επηρεάζει όχι μόνο το σώμα, αλλά και τον εγκέφαλο μέσω του άξονα εντέρου–εγκεφάλου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η συστηματική κατανάλωση καφέ —είτε με καφεΐνη είτε ντεκαφεϊνέ— φαίνεται να συνδέεται με αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τη διάθεση, το άγχος και γενικότερα την ψυχολογική κατάσταση.

Οι ερευνητές μελέτησαν 62 άτομα συνολικά, χωρισμένα σε δύο ομάδες: όσους πίνουν τακτικά καφέ (3–5 φλιτζάνια την ημέρα) και όσους δεν καταναλώνουν. Για δύο εβδομάδες οι συμμετέχοντες σταμάτησαν τον καφέ, ενώ παράλληλα έγιναν ψυχολογικές αξιολογήσεις και συλλέχθηκαν δείγματα από ούρα και κόπρανα για ανάλυση του μικροβιώματος.

Όταν οι καταναλωτές επέστρεψαν στον καφέ —άλλοι με καφεΐνη και άλλοι ντεκαφεϊνέ— παρατηρήθηκε ότι και στις δύο περιπτώσεις μειώθηκαν το στρες, τα συμπτώματα καταθλιπτικής διάθεσης και η παρορμητικότητα. Δηλαδή, η θετική επίδραση στη διάθεση δεν φαίνεται να εξαρτάται αποκλειστικά από την καφεΐνη.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν αλλαγές στη σύνθεση των βακτηρίων του εντέρου. Ορισμένα είδη που συνδέονται με την καλύτερη λειτουργία του πεπτικού και την καταπολέμηση “κακών” μικροοργανισμών αυξήθηκαν στους καταναλωτές καφέ.

Ένα ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι η καφεΐνη συνδέθηκε περισσότερο με αυξημένη εγρήγορση, καλύτερη συγκέντρωση και μειωμένο άγχος, ενώ ο ντεκαφεϊνέ έδειξε πιο έντονη επίδραση στη μνήμη και τη μάθηση — πιθανόν λόγω άλλων συστατικών του καφέ, όπως οι πολυφαινόλες.

Με απλά λόγια: ο καφές δεν “ξυπνάει” μόνο τον εγκέφαλο. Μιλάει και με το έντερο — και κάπου εκεί, στη μέση, επηρεάζει και τη διάθεσή μας.