Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε το ζευγάρι για την δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου

Με την απόφαση για την προσωρινή κράτηση τόσο του 54χρονου καθ' ομολογία δράστη, όσο και της 56χρονης συζύγου του, ολοκληρώθηκε η μαραθώνια απολογητική διαδικασία για τη στυγερή δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου Γεμιστού. Ανακρίτρια και Εισαγγελέας έκριναν ομόφωνα ότι το ζευγάρι πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή, καθώς η πράξη τους συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερη αγριότητα.

Οι απολογίες πραγματοποιήθηκαν υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και άκρα μυστικότητα στα γραφεία της Ασφάλειας Ηρακλείου.

Ο 54χρονος, που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, εμφανίστηκε προκλητικά αμετανόητος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του επέμεινε στο σκεπτικό της «αυτοδικίας», υποστηρίζοντας πως η ζωή του «τελείωσε» το 2023, όταν ο γιος του έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, θεωρώντας τον 21χρονο Νικήστρατο υπεύθυνο.

Image

Η απολογία της συζύγου

Καθοριστική για την απόφαση προφυλάκισης της 56χρονης συζύγου του δράστη ήταν η παρουσία της στο σημείο της δολοφονίας. Η κατηγορία της συνέργειας που τη βαραίνει στηρίζεται στο ότι βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο τη στιγμή που ο σύζυγός της πυροβόλησε εξ επαφής τον 21χρονο, ενώ φέρεται να γνώριζε τις προθέσεις του και να μην έπραξε τίποτα για να τον αποτρέψει.



Η ίδια, κατά την απολογία της, υποστήριξε πως βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και δεν μπορούσε να αντιδράσει.



Η υπόθεση λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά τις αποκαλύψεις ότι ο 21χρονος Νικήστρατος είχε ζητήσει προστασία από τις αρχές. Δύο μήνες πριν την εκτέλεσή του, είχε καταγγείλει επίσημα ότι ο 54χρονος τον παρακολουθούσε και τον απειλούσε.

Η τραγική κατάληξη στην Αμμουδάρα φέρνει πλέον στο προσκήνιο ερωτήματα για το αν η δολοφονία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχαν ληφθεί νωρίτερα μέτρα περιορισμού κατά του δράστη.



Το ζεύγος αναμένεται να μεταφερθεί άμεσα σε σωφρονιστικά καταστήματα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη συλλογή επιπλέον αποδεικτικών στοιχείων που θα συμπληρώσουν τη δικογραφία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Δολοφονία στην Αμμουδάρα: "Καρφιά" Χρυσοχοΐδη στη Δικαιοσύνη για τον 54χρονο