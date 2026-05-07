Ουγγαρία: Επέστρεψε τον χρυσό και τα μετρητά που είχαν κατασχεθεί από ουκρανική τράπεζα
Βολοντίμιρ Ζελένσκι 
clock 23:20 | 07/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Ουγγαρία επέστρεψε τα μετρητά και τον χρυσό που ανήκαν στην ουκρανική τράπεζα Oschadbank τα οποία είχαν κατασχεθεί από την υπηρεσία ασφαλείας της Βουδαπέστης τον Μάρτιο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαιρετίζοντας την κίνηση αυτή ως ένα σοβαρό βήμα στις διμερείς σχέσεις.

«Είμαι ευγνώμων στην Ουγγαρία για την εποικοδομητική προσέγγιση και το πολιτισμένο βήμα» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

