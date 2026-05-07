Ουγγαρία: Επέστρεψε τον χρυσό και τα μετρητά που είχαν κατασχεθεί από ουκρανική τράπεζα

Η Ουγγαρία επέστρεψε τα μετρητά και τον χρυσό που ανήκαν στην ουκρανική τράπεζα Oschadbank τα οποία είχαν κατασχεθεί από την υπηρεσία ασφαλείας της Βουδαπέστης τον Μάρτιο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαιρετίζοντας την κίνηση αυτή ως ένα σοβαρό βήμα στις διμερείς σχέσεις.

«Είμαι ευγνώμων στην Ουγγαρία για την εποικοδομητική προσέγγιση και το πολιτισμένο βήμα» έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

An important step in relations with Hungary – today, the funds and valuables of Oschadbank that were seized by Hungarian special services in March of this year were returned. At the time, the Hungarian side unlawfully detained Ukrainian cash-in-transit officers. We brought our… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2026

