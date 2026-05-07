Ηράκλειο: Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Θάνου Πολυδώρου για τους προϋπολογισμούς των Δήμων

Στο Ηράκλειο παρουσιάζεται το βιβλίο του Θάνου Πολυδώρου, με τίτλο «Προϋπολογισμός Δήμων βάσει Π.Δ. 54/2018», που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διπλογραφία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στις 18:30, στη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου (Χρυσοστόμου 8).

Το βιβλίο αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για την εφαρμογή του νέου λογιστικού πλαισίου των Ο.Τ.Α., όπως αυτό διαμορφώνεται με το Π.Δ. 54/2018 και επικεντρώνεται στις διαδικασίες κατάρτισης και εκτέλεσης των δημοτικών προϋπολογισμών, σε ένα περιβάλλον αυξημένων απαιτήσεων για τους Δήμους.

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό οι:

· Αλέξης Καλοκαιρινός, Δήμαρχος Δήμου Ηρακλείου

· Βασίλης Κεγκέρογλου, Δήμαρχος Δήμου Μινώα Πεδιάδας

· Σωκράτης Κεφαλογιάννης, Δήμαρχος Δήμου Ανωγείων

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

· Γιώργος Αγριμανάκης, Αντιδήμαρχος Δήμου Ηρακλείου

· Παύλος Μπαριτάκης, Δήμαρχος Δήμου Βιάννου

· Φρόσω Μαυροφοράκη, Προϊσταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Μινώα Πεδιάδας.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Σωτήρης Μεταξάς.

Είσοδος Ελεύθερη.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο Θάνος Πολύδωρος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MRes) από το London School of Economics & Political Science (L.S.E.).

Από το 2014 έως σήμερα, έχει αφιερωθεί στη λογιστική – συμβουλευτική υποστήριξη αποκλειστικά φορέων του Δημοσίου. Από το 2020 έως σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας συμβούλων του Δημοσίου, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α.Ε.

