Γιώργος Γιαννιάς: «Δημοσιογράφος με έπαιρνε τηλέφωνο και αυνανιζόταν»

Ο Γιώργος Γιαννιάς βρέθηκε καλεσμένος στην Ελίνα Παπίλα και στο vidcast Unblock και μίλησε για την πορεία του, την οικογένειά του αλλά και τα εμμονικά τηλεφωνήματα από δημοσιογράφο, ο οποίος τον καλούσε με απόκρυψη φτάνοντας σε σημείο να τον τρομοκρατήσει.

«Ένα τηλέφωνο έπαιρνε συνέχεια επί τρία, τέσσερα χρόνια, πέντε. Απόκρυψη, αναπάντητες άπειρες. Το σήκωνα, άκουγα γυναικεία φωνή. Μιλούσα, μιλούσα, μπας και καταλάβω τι είναι, τίποτα, το ‘κλεινε. Αυτό γινόταν συνεχόμενα και ασταμάτητα, με κάποια μικρά διαλείμματα. Λέω ή θα βαρεθεί ή θα τον βρω. Είχα βάλει στοίχημα ότι θα βρω ποια είναι και θα δείτε, θα την τακτοποιήσω καλά. Κάποιες στιγμές μου έλεγε ότι “ξέρω πού είσαι τώρα”, “είσαι εκεί”, και τα έλεγε όλα με ερωτική φωνή. Όμως έκανε και κάτι άλλο. Όσες φορές με έπαιρνε, αυνανιζόταν», είπε αρχικά

«Αυτό όμως γινόταν επί τέσσερα-πέντε χρόνια, σου μιλάω. Πρωί, με την Ελευθερία δίπλα, να ήμουν στο μαγαζί. “Τώρα βγαίνεις να τραγουδήσεις;”, “ξέρω ότι είσαι στη Θεσσαλονίκη απέναντι…”. Και λέω ώπα!

Αυτό που ήξερε πού ήμουν γινόταν προς τον τελευταίο χρόνο. Αν μου πεις “ρε βλάκα γιατί δεν έκανες κάτι πιο νωρίς;”, το έκανα προς το τέλος γιατί λέω αρχίζει να χοντραίνει το πράγμα. Έβαλα τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Τον βρήκε και ήταν άντρας. Και γνωστός, του χώρου. Δημοσιογράφος. Ήταν απίστευτο, γιατί γυναικεία φωνή άκουγα εγώ κανονικά. Το έβαζα σε ανοιχτή ακρόαση και έλεγα “μωρέ ποια είναι αυτή;”. Μου έλεγε “μ’ αρέσεις”, “θέλω να τα πούμε” και όταν του έλεγα “έλα εδώ που είμαι”, το έκλεινε», πρόσθεσε

