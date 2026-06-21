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GOSSIP - LIFESTYLE

Έλενα Παπαρίζου: Σε μία εκρηκτική εμφάνιση στα Μάταλα

παπαριζου
clock 21:00 | 21/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Το Matala Beach Festival επέστρεψε και φέτος για να γιορτάσει 13 χρόνια μουσικής ιστορίας.

Το Σάββατο 20 Ιουνίου, η Έλενα Παπαρίζου και η Γεωργία Νταγάκη χαρίσαν μια μαγική βραδιά σ' όσους βρέθηκαν από κοντά να τις απολαύσουν.

Η Έλενα Παπαρίζου ανέβηκε και κυριολεκτικά έβαλε "φωτιά" στη σκηνή με την εκκρηκτική εμφάνισή της.

Δείτε τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media:

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Ελενα Παπαρίζου Ματαλα
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