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GOSSIP - LIFESTYLE

Φέρρης: "Το τελευταίο διάστημα έχω βάλει στόχο να κάνω οικογένεια"

φ
clock 20:00 | 21/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Θοδωρής Φέρρης βρέθηκε καλεσμένος στη Ναταλία Γερμανού και δεν έκρυψε πως ο ίδιος επιθυμεί τη δημιουργία οικογένειας.

«Μου έχει έρθει αυτό το δώρο που θα μπορούσε να μου είχε έρθει πιο παλιά, οπότε όλη μου η ενέργεια είναι εκεί. Το άκουγα που το λέγανε παλιά αυτό οι καλλιτέχνες, ότι “δίνω όλη την ενέργεια στη δουλειά μου, δεν έχω χρόνο για τον εαυτό μου” και έλεγα: τι λένε; Πράγματι όμως παίρνω αγάπη. Για τα δεδομένα τα δικά μου παίρνω πολλή αγάπη».

«Θέλω να κάνω οικογένεια! Κάνω ψυχοθεραπεία 13 χρόνια, πιστεύω στα 30 θα έχω ωριμάσει», εξομολογήθηκε χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Φέρρης και πρόσθεσε στη συνέχεια: «Προφανώς και φαντάζομαι να είμαι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Το τελευταίο διάστημα σαν να το έχω βάλει στόχο», ανέφερε.

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