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Με ένα παιδάκι στην αγκαλιά του τραγούδησε ο Νίκος Οικονομόπουλος σε συναυλία του

ΟΙΚΟ
clock 17:00 | 21/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Νίκος Οικονομόπουλος πραγματοποίησε εμφάνιση στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο 20 Ιουνίου, στο Δημοτικό Στάδιο «Φώτης Κοσμάς» και ανέβασε στη σκηνή ένα μικρό αγοράκι.

Κρατώντας στην αγκαλιά του τον δύο ετών Αλκίνοο, ο Νίκος Οικονομόπουλος ερμήνευσε μερικές από τις επιτυχίες του, ενώ έκανε μία παύση για να πει χαμογελώντας στους θεατές: «Μουσικός θέλει να γίνει».

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