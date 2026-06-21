Λάλος: Απαντά πρώτη φορά μετά τις φήμες για σύμφωνο συμβίωσης με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου

Τα δημοσιεύματα θέλουν τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου να έχουν επισημοποιήσει τη σχέση τους με την υπογραφή συμφώνου συμβίωσης, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Όπως απαντά ο γνωστός ηθοποιός:«Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεν υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης» φέρεται να δήλωσε ο Δημήτρης Λάλος στην εφημερίδα Real Life

Οι δυο ηθοποιοί που γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Σασμού, γρήγορα αντιλήφθηκαν την δυνατή έλξη που υπήρχε ανάμεσά τους, και μετά το τέλος της σειράς, δημοσιοποίησαν τη σχέση τους.

Οι δυο τους δείχνουν να έχουν βρει ο ένας στο πρόσωπο του άλλου το άλλο του μισό ενώ απολαμβάνουν να συνεργάζονται τόσο θεατρικά όσο και τηλεοπτικά. Ο γάμος όμως και το σύμφωνο συμβίωσης φαίνεται να μην είναι στα σχέδιά τους, αφού και οι δυο νιώθουν πλήρεις και ικανοποιημένοι με τον τρόπο που έχουν διαμορφώσει και ορίσει τη ζωή και τη σχέση τους.

Διαβάστε επίσης

Γιάννης Βούρος: Ο λόγος που παντρεύτηκε ξανά με τη σύζυγό του

Πέθανε ο Τζέιμς Μπάροους, ο σκηνοθέτης της κορυφαίας κωμικής σειράς «Friends»