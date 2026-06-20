Γιάννης Βούρος: Ο λόγος που παντρεύτηκε ξανά με τη σύζυγό του

Ο Γιάννης Βούρος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star και μίλησε για την απόφασή του να παντρευτεί ξανά με τη Λένα Κώνστα μετά τον χωρισμό τους.

«Διπλώνεις ένα κομμάτι χαρτί στη μέση, το ανοίγεις και γράφεις τα υπέρ και τα κατά. Μετά είναι μαθηματικά, μετράς. Κάθε μέρα καταθέτω με κάθε τρόπο την αλήθεια μου, τον θαυμασμό και τη δοτικότητα, με όλο το συναίσθημα των απέναντί μου» σημείωσε.

Παράλληλα, ο Γιάννης Βούρος ρωτήθηκε για τη Ναταλία Λιονάκη και την απόφασή της να γίνει μοναχή: «Σπουδαίο πλάσμα, η απόφασή της ήταν ανεξήγητη. Ήταν μια απόφασή της, σεβαστή από μένα, αλλά είναι κεραυνός εν αιθρία για μένα. Πίστευα ότι ο χώρος της ως προς τις ικανότητές της ήταν αυτός, αλλά ως προς την ψυχή της να μην ήταν αυτός», είπε ο ηθοποιός ο οποίος είχε συνεργαστεί μαζί της στη σειρά «Φιλοδοξίες».

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