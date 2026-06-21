Λαμπίρη: "Το ότι αποχώρησα από την τηλεόραση, δεν έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό"

Η Χριστίνα Λαμπίρη βρέθηκε στην εκπομπή Ζω Καλά και παραδέχτηκε ότι έχει υπάρξει πολύ ανταγωνιστική, και πως δεν έφυγε από τον χώρο λόγω ανταγωνισμού αλλά περιβάλλοντος.

«Ο κόσμος της τηλεόρασης δεν είναι αγγελικά πλασμένος. Το ότι αποχώρησα από την τηλεόραση, δεν έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό. Έχει να κάνει με το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμουν. Δε με βάρυνε ο ανταγωνισμός. Μεγαλώνουμε έτσι και νομίζω έρχεται από την οικογένειά μας. Θέλουν οι γονείς μας να είμαστε οι πρώτοι μαθητές, οι πρώτοι αθλητές…

Στην τηλεόραση ήμουν ανταγωνιστική και πίσω από τις κάμερες, ως αρχισυντάκτρια, ως ρεπόρτερ… Στο τέλος της ημέρας είσαι ανταγωνιστικός με τον εαυτό σου, γιατί προσπαθείς να γίνεις καλύτερος και στη γωνία βάζεις πάντα τον εαυτό σου. Δεν είχα αισθανθεί ποτέ την ανασφάλεια ότι απειλούμαι από κάτι.

Δεν ένιωσα ποτέ κάτι τέτοιο από συναδέλφους. Ήμουν φανταστικά ανταγωνιστική σε σχέση με τους απέναντι. Ήθελα να έχω την καλύτερη εκπομπή, να μη χάνω θέματα", είπε η δημοσιογράφος.

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