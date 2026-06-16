MATALA BEACH FESTIVAL 2026: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού επιστρέφει στην Κρήτη!

Το Matala Beach Festival κλείνει φέτος 13 χρόνια και μας περιμένει το τριήμερο 19, 20 και 21 Ιουνίου στην εμβληματική παραλία των Ματάλων. Ένας από τους πιο ιστορικούς προορισμούς της Μεσογείου μεταμορφώνεται ξανά σε ένα μεγάλο, ανοιχτό σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν τη μουσική, την ελευθερία και την καλλιτεχνική έκφραση.

Με ελεύθερη είσοδο για όλους, το φεστιβάλ αποτελεί πλέον θεσμό όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη, προσελκύοντας κάθε χρόνο περισσότερους από 80.000 επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη. Για τρεις ημέρες, τα Μάταλα θα γεμίσουν με ρυθμό, χρώμα και κόσμο κάθε ηλικίας, που ταξιδεύει για να ζήσει μοναδικές στιγμές δίπλα στο κύμα, κάτω από τον κρητικό ουρανό και με φόντο τις διάσημες σπηλιές.

Το Matala Beach Festival 2026 διοργανώνεται από τη Μάταλα Δήμου Φαιστού Μονομετοχική Δημοτική Α.Ε. και τον Δήμο Φαιστού, με τη συνδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας Κρήτης, ενώ σημαντική είναι και η υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Πιτσιδίων Ματάλων και του Youthnet, το οποίο συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων, του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς μέσα από δράσεις που προάγουν τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την ενεργό πολιτειότητα.

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Το Matala Beach Festival έχει εξελιχθεί σε έναν διεθνώς αναγνωρισμένο πολιτιστικό και τουριστικό θεσμό, ο οποίος συμβάλλει ουσιαστικά στην εξωστρέφεια της Κρήτης, στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ανάδειξη της Κρήτης και του Νότου ως σημείου συνάντησης πολιτισμού, μουσικής, τέχνης και βιωματικών εμπειριών για χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το φετινό πρόγραμμα συγκεντρώνει μεγάλα ονόματα της ελληνικής και διεθνούς σκηνής, με συναυλίες, αφιερώματα, κορυφαίους DJ της ηλεκτρονικής μουσικής και ένα μουσικό ταξίδι από το χθες στο σήμερα.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ (CAVE STAGE)

Παρασκευή 19 Ιουνίου

· Anastasia

· Riders on the Storm (The Doors Tribute)

· Βούλα Στρατάκη

· Akann

· Addie Manson

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Η Αναστασία, το κορίτσι-φαινόμενο της ελληνικής pop, έρχεται στα Μάταλα με το «ΣΠΑΣΤΕ ΤΑ TOUR 2026» για ένα εκρηκτικό live γεμάτο επιτυχίες και ασταμάτητη ενέργεια. Η πρώτη νύχτα του φεστιβάλ θα συνδυάσει τη σύγχρονη pop, τον rock ήχο των Doors και δυνατά ηλεκτρονικά sets που θα κρατήσουν μέχρι αργά το πρωί.

Σάββατο 20 Ιουνίου

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· Έλενα Παπαρίζου

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· Γεωργία Νταγάκη

· Dimitrios

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· Lefrak

· Anthony

Το Σάββατο η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο με τη μεγάλη συναυλία της Έλενας Παπαρίζου δίπλα στη θάλασσα. Με διαχρονικά hits όπως το "My Number One" και το "Υπάρχει Λόγος", η βραδιά υπόσχεται απόλυτο καλοκαιρινό κέφι, pop ενέργεια και χορευτικούς ρυθμούς. Αμέσως μετά, το vibe αλλάζει με τα μεταμεσονύχτια ηλεκτρονικά sets του Lefrak από το Μπουένος Άιρες και του Anthony.

Κυριακή 21 Ιουνίου

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· Tonis Sfinos

· Son & Daughter (Queen Tribute)

· Alone Together

· Lexlay

· Keffy

Η αυλαία του φεστιβάλ πέφτει με το απολαυστικό show του Tonis Sfinos, ένα επικό αφιέρωμα στους Queen και ένα μεγάλο ηλεκτρονικό party για το κλείσιμο.

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Ο Lexlay, απευθείας από τη Βαρκελώνη, τρεντ δημιουργός της Happy Techno Music καιτρεντ όνομα του groovy Tech

House, φέρνει στα Μάταλα τον αυθεντικό αέρα της Ίμπιζα, μαζί με τον Keffy και άλλους καλεσμένους.

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Με τρεις διαφορετικές σκηνές, beach bars, περίπτερα φαγητού, δρώμενα στους δρόμους και παράλληλες πολιτιστικές δράσεις, το Matala Beach Festival είναι μια γιορτή στην οποία συμμετέχουν όλοι.

Για όσους επιθυμούν να ζήσουν την εμπειρία του φεστιβάλ από κοντά, το επίσημο Camping του Matala Beach Festival αποτελεί την ιδανική επιλογή. Σε απόσταση αναπνοής από την παραλία και τους χώρους των εκδηλώσεων, φιλοξενεί κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, δημιουργώντας μια μοναδική κοινότητα γεμάτη μουσική, παρέες και καλοκαιρινή διάθεση κάτω από τα αστέρια των Ματάλων.

Οι επισκέπτες καλούνται να προγραμματίσουν την άφιξή τους όσο το δυνατόν νωρίτερα μέσα στην ημέρα, καθώς κατά τις ώρες αιχμής (20:00 – 22:00) παρατηρείται αυξημένη προσέλευση προς τον χώρο του φεστιβάλ και το χωριό των Ματάλων. Η έγκαιρη άφιξη εξασφαλίζει καλύτερη εξυπηρέτηση, ευκολότερη πρόσβαση στους χώρους στάθμευσης, στο camping και στις δράσεις της διοργάνωσης.

Σας περιμένουμε στις 19, 20 και 21 Ιουνίου 2026 στα Μάταλα!

Είσοδος ελεύθερη!! Για περισσότερες πληροφορίες και ενημερώσεις: www.matalabeachfestival.org

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