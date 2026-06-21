Καύσιμα: Νέα πτώση σε πετρέλαιο και βενζίνη μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Η σταδιακή εξομάλυνση της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο μετά τη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αρχίζει να αποτυπώνεται και στις διεθνείς αγορές ενέργειας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Η υποχώρηση του πετρελαίου από τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της κρίσης μεταφέρεται πλέον και στην ελληνική αγορά, προσφέροντας μια πρώτη ανάσα στους καταναλωτές σε μια περίοδο όπου οι θερινές μετακινήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι τιμές των υγρών καυσίμων στα πρατήρια ακολουθούν πτωτική πορεία εδώ και αρκετές εβδομάδες, ενώ οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αποκλιμάκωση εφόσον συνεχιστεί η ομαλοποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή και δεν υπάρξουν νέες γεωπολιτικές αναταράξεις.

Η συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη λειτούργησε καθησυχαστικά για τις αγορές, καθώς μείωσε τους φόβους για παρατεταμένη διαταραχή στις ενεργειακές ροές της περιοχής. Η προοπτική αποκατάστασης της ομαλής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ συνέβαλε στη διόρθωση των τιμών του αργού πετρελαίου, οι οποίες κινούνται πλέον κοντά στα 80 δολάρια ανά βαρέλι.

Η εξέλιξη αυτή έχει άμεσο αντίκτυπο και στην ελληνική αγορά. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει υποχωρήσει σημαντικά σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα που καταγράφηκαν την άνοιξη. Από τα 2,14 ευρώ ανά λίτρο στα τέλη Μαΐου, η μέση τιμή έχει περιοριστεί στα 1,968 ευρώ, καταγράφοντας αισθητή μείωση μέσα σε λίγες εβδομάδες.

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