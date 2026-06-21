Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί έως τις 30 Ιουνίου - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Έως τις 30 Ιουνίου 2026 θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο σε χιλιάδες οικογένειες, με το ποσό να πιστώνεται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται η υποβολή αίτησης.

Η ενίσχυση αφορά γονείς που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν δηλώσει εξαρτώμενα τέκνα στη φορολογική δήλωση του 2024. Έτσι, οικογένεια με δύο παιδιά θα λάβει 300 ευρώ, με τρία παιδιά 450 ευρώ, ενώ το ποσό αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Τα εισοδηματικά όρια για τους δικαιούχους

Δικαιούχοι είναι οι έγγαμοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, όριο που προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 39.000 ευρώ και αυξάνεται επίσης κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο.

Ως εξαρτώμενα τέκνα υπολογίζονται τόσο τα κοινά όσο και τα μη κοινά παιδιά που έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση.

Πώς θα γίνει η πληρωμή

Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2024.

Για όσους δηλώσουν μεταβολή στοιχείων λόγω προσθήκης εξαρτώμενου τέκνου έως τις 31 Ιουλίου 2026, η ενίσχυση ή τυχόν συμπληρωματικό ποσό θα μπορεί να καταβληθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Στις κοινές φορολογικές δηλώσεις το ποσό θα πιστώνεται στον υπόχρεο της δήλωσης, ενώ στις χωριστές δηλώσεις η ενίσχυση που αφορά κοινά εξαρτώμενα τέκνα θα κατανέμεται ισόποσα μεταξύ των δύο γονέων.

Αφορολόγητη και ακατάσχετη η ενίσχυση

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, την ΑΑΔΕ, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους φορείς.

Παράλληλα, δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά και δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό εισοδηματικών κριτηρίων που σχετίζονται με κοινωνικές και προνοιακές παροχές.

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