Κρήτη - ελαιόλαδο: Αγωνία και προβληματισμός για τη νέα χρονιά - Πολλαπλά ανοιχτά μέτωπα

Με έντονη ανησυχία κοιτούν οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης στη νέα ελαιοκομική περίοδο, η οποία ουσιαστικά ξεκινά τον ερχόμενο Νοέμβριο, καθώς μια σειρά από ανοιχτά ζητήματα δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας για την παραγωγή και το εισόδημά τους.

Η προηγούμενη περίοδος υπήρξε ιδιαίτερα δύσκολη, με τις καιρικές συνθήκες να επηρεάζουν αρνητικά τα ελαιόδεντρα και να οδηγούν σε αισθητή μείωση της παραγωγής σε πολλές περιοχές του νησιού. Χιλιάδες παραγωγοί είδαν τις αποδόσεις τους να υποχωρούν σημαντικά, γεγονός που επιβάρυνε άμεσα το εισόδημά τους και ενίσχυσε τον προβληματισμό για τη συνέχεια.

Την ίδια ώρα, ο τομέας της ελαιοκαλλιέργειας συνεχίζει να δοκιμάζεται από τη συνεχή έλλειψη εργατικών χεριών. Η εξεύρεση εργατών γης γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, ενώ το αυξημένο κόστος των μεροκάματων επιβαρύνει περαιτέρω τη διαδικασία της συγκομιδής. Δεν είναι λίγοι οι παραγωγοί που δηλώνουν ότι αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος και στρέφονται αποκλειστικά στην οικογενειακή εργασία για το λιομάζωμα.

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ζήτημα της τελικής παραγωγής, η οποία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες των επόμενων μηνών, με τις βροχοπτώσεις και τις θερμοκρασίες να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της καλλιέργειας.

Αβεβαιότητα επικρατεί και για την πορεία των τιμών του ελαιολάδου, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις καθιστούν δύσκολες οποιεσδήποτε προβλέψεις. Οι παραγωγοί προσδοκούν σε τιμές που θα καλύπτουν το αυξημένο κόστος παραγωγής, ωστόσο η εικόνα στην αγορά παραμένει ρευστή.

Την ανησυχία εντείνει και η παρουσία του δάκου, με τους πρώτους δολωματικούς ψεκασμούς να έχουν ήδη ξεκινήσει σε περιοχές της Χερσονήσου. Η αποτελεσματική αντιμετώπισή του θεωρείται κρίσιμη για την προστασία της παραγωγής, ειδικά μετά τις απώλειες της προηγούμενης χρονιάς.

Στο φόντο των προβλημάτων προστίθεται και ο διεθνής ανταγωνισμός, καθώς νέες χώρες ενισχύουν δυναμικά την παραγωγή ελαιολάδου. Χαρακτηριστικά αναφέρονται επενδύσεις σε χώρες όπως το Πακιστάν και η Κίνα, οι οποίες διεκδικούν σταδιακά μερίδιο σε μια αγορά που παραδοσιακά κυριαρχούν οι μεσογειακές χώρες.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα αυξημένο κόστος, ελλείψεις σε εργατικά, φυτοπροστατευτικούς κινδύνους και αβέβαιες τιμές, με τους επόμενους μήνες να θεωρούνται καθοριστικοί για την πορεία της νέας ελαιοκομικής περιόδου.

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