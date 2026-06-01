Τι αλλάζει από την 1η Ιουλίου στις online αγορές από κινεζικές πλατφόρμες

Η 1η Ιουλίου 2026 αναμένεται να αποτελέσει καθοριστική ημερομηνία για το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θα τεθεί σε ισχύ ο νέος κοινοτικός δασμός ύψους 3 ευρώ για μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Η ρύθμιση στοχεύει κυρίως στις μαζικές αγορές φθηνών προϊόντων από ασιατικές και ιδιαίτερα κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα τελευταία χρόνια, εκατομμύρια Ευρωπαίοι καταναλωτές στράφηκαν σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίου, όπως η Temu και η Shein, προσελκυόμενοι από τις χαμηλές τιμές και τη μεγάλη ποικιλία προϊόντων.

Με το νέο μέτρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιβάλει κανόνες σε μια αγορά που αναπτύχθηκε ραγδαία και δημιούργησε έντονες πιέσεις στο ευρωπαϊκό λιανεμπόριο.

Από την 1η Ιουλίου, κάθε μικροδέμα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισάγεται στην ΕΕ από τρίτες χώρες, θα επιβαρύνεται με δασμό 3 ευρώ. Σημαντικό είναι, ότι η επιβάρυνση δεν θα υπολογίζεται απαραίτητα ανά δέμα, αλλά ανά τεμάχιο διαφορετικής δασμολογικής κατηγορίας.

Έτσι, ένας καταναλωτής μπορεί να πληρώσει περισσότερα από 3 ευρώ, αν στο ίδιο πακέτο υπάρχουν προϊόντα, που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Για παράδειγμα, αν παραγγείλει έναν φορτιστή, ένα καλώδιο και μία θήκη κινητού, η συνολική επιβάρυνση μπορεί να φτάσει τα 9 ευρώ. Με άλλα λόγια, η νέα ρύθμιση ενδέχεται να αυξήσει την τελική τιμή πολλών φθηνών αγορών, που μέχρι σήμερα έφταναν στον καταναλωτή με ελάχιστο κόστος.

Η ΕΕ επιδιώκει να περιορίσει την ανεξέλεγκτη ροή φθηνών μικροδεμάτων από τρίτες χώρες και να προστατεύσει την ευρωπαϊκή αγορά από αθέμιτο ανταγωνισμό. Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι οι κινεζικές πλατφόρμες λειτουργούν με διαφορετικούς όρους κόστους, φορολογίας και ελέγχων, γεγονός που δυσκολεύει τον ανταγωνισμό για τα εγχώρια ηλεκτρονικά καταστήματα.





Ο δασμός των 3 ευρώ θεωρείται ένα πρώτο ανάχωμα. Αν και δεν επιλύει πλήρως το πρόβλημα, ανοίγει τον δρόμο για πιο αυστηρό πλαίσιο ελέγχου στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η επιβολή τέλους εκτελωνισμού έως τον Νοέμβριο του 2026, ενώ σε επόμενο στάδιο θα δημιουργηθεί η Τελωνειακή Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο Κόμβος Τελωνειακών Δεδομένων για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πώς θα επηρεαστούν οι καταναλωτές

Για τους καταναλωτές, η αλλαγή θα γίνει αισθητή κυρίως στις πολύ φθηνές αγορές. Προϊόντα χαμηλής αξίας, που μέχρι σήμερα κόστιζαν λίγα ευρώ, ενδέχεται να γίνουν λιγότερο ελκυστικά με την προσθήκη της νέας επιβάρυνσης.

Το ζητούμενο είναι αν οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να αγοράζουν με την ίδια ένταση από κινεζικές πλατφόρμες ή αν θα στραφούν περισσότερο σε ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα.

Η αγορά τηρεί στάση αναμονής. Εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τον τρόπο εφαρμογής του μέτρου, αλλά και από το κατά πόσο τα ελληνικά και ευρωπαϊκά e-shops θα μπορέσουν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η απάντηση των κινεζικών πλατφορμών

Οι μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες προσαρμόζονται ήδη στα νέα δεδομένα. Δημιουργούν ή αξιοποιούν αποθήκες εντός της ΕΕ, ώστε να εξυπηρετούν παραγγελίες από ευρωπαϊκό έδαφος και να αποφεύγουν το κόστος των εισαγωγών από τρίτες χώρες.

Η Temu έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2024 να διατηρεί αποθήκες σε χώρες όπως η Ουγγαρία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Σουηδία, με στόχο το 80% των παραγγελιών από την ΕΕ να εξυπηρετείται από εκεί.

Αντίστοιχη στρατηγική ακολουθεί και η Shein, η οποία διαθέτει μεγάλο αποθηκευτικό κέντρο στη Βαρσοβία και μικρότερες εγκαταστάσεις σε Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο και Ισπανία.

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