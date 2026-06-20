Ρωσία: Μία νεκρή και πολλοί τραυματίες από επίθεση 19χρονου με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο

Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι επιτέθηκε σε επισκέπτες εμπορικού κέντρου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της νοτιοδυτικής Ρωσίας, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμη, δήλωσε το Σάββατο η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών, Ιρίνα Βολκ.

«Ένας νεαρός άνδρας μαχαίρωσε αρκετούς επισκέπτες μέσα στο εμπορικό κέντρο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία γυναίκα είναι νεκρή», ανέφερε η Βολκ σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την ίδια, ο δράστης πέταξε επίσης ένα πυροτεχνικό μηχανισμό σε χώρο παιχνιδιού για παιδιά. Αρχικά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την έκρηξη, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πυρκαγιάς του εμπορικού κέντρου.

The 19-year-old suspect has been apprehended and will undergo a psychiatric examination.https://t.co/nTyHnSRqRa — The Moscow Times (@MoscowTimes) June 20, 2026

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Βενιαμίν Κοντρατίεφ. Μεταξύ των τραυματιών είναι τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας, φύλακας ασφαλείας του εμπορικού κέντρου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Μία από τις τραυματισμένες γυναίκες φέρεται να είναι έγκυος.

Όπως πρόσθεσε, οι τραυματίες νοσηλεύονται σε περιφερειακά και δημοτικά νοσοκομεία και η κατάσταση της υγείας τους κρίνεται σταθερή, με τραύματα μέτριας σοβαρότητας.

Ο ύποπτος, κάτοικος της περιοχής γεννημένος το 2007, ακινητοποιήθηκε από έναν περαστικό πολίτη πριν από την άφιξη της αστυνομίας και έχει τεθεί υπό κράτηση.

Η Ερευνητική Επιτροπή διευκρίνισε ότι ζήτησε την ψυχιατρική εξέταση του φερόμενου δράστη ενώ έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Σε βίντεο που δημοσίευσε το ρωσικό μέσο Ostorozhno Novosti, ο ύποπτος ακούγεται να δηλώνει ότι ήταν «κουρασμένος από τη ζωή του» κατά τη διάρκεια σύντομης ανάκρισης αμέσως μετά τη σύλληψή του.

Πηγές των τοπικών διωκτικών αρχών ανέφεραν στο TASS ότι ο δράστης δεν είχε προηγούμενες καταδίκες και είχε μεταβεί στο Κρασνοντάρ πριν από τέσσερις μήνες για λόγους εργασίας.

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