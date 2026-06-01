Σχεδόν μία στις δύο γυναίκες έχει το ίδιο απωθημένο

Υπάρχουν άνθρωποι που περνούν από τη ζωή μας και ξεχνιούνται εύκολα, και άλλοι που, ακόμη και χρόνια αργότερα, επιστρέφουν στις σκέψεις μας μέσα από μια ανάμνηση, μια εικόνα ή ένα τραγούδι. Τα ερωτικά απωθημένα αποτελούν μία από τις πιο έντονες μορφές μεταμέλειας, καθώς συνδέονται με όσα θα μπορούσαν να είχαν συμβεί, αλλά τελικά δεν συνέβησαν ποτέ. Μια έρευνα έρχεται να επιβεβαιώσει ότι αυτή η εμπειρία είναι ιδιαίτερα συχνή, κυρίως στις γυναίκες.

Το 44% των γυναικών μετανιώνει για μια χαμένη ρομαντική σχέση

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Northwestern University και το University of Illinois σε 370 ενήλικες ηλικίας 19 έως 103 ετών, εξέτασε τις μεγαλύτερες μεταμέλειες που κουβαλούν οι άνθρωποι στη ζωή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, σχεδόν ένας στους πέντε συμμετέχοντες ανέφερε ως μεγαλύτερη μεταμέλειά του μια χαμένη ερωτική σχέση.

Ωστόσο, το εύρημα που ξεχώρισε αφορούσε κυρίως τις γυναίκες, με το 44% να δηλώνει ότι μετανιώνει για μια ρομαντική σχέση που δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε. Το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες ήταν σημαντικά χαμηλότερο, στο 19%. Επιπλέον, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα που ήταν ελεύθερα τη στιγμή της έρευνας είχαν μεγαλύτερη τάση να αναπολούν παλιές σχέσεις και ανεκπλήρωτους έρωτες, σε σύγκριση με όσους βρίσκονταν σε μια σταθερή σχέση.

Οι πιο επίμονες μεταμέλειες δεν σχετίζονται απαραίτητα με λανθασμένες αποφάσεις, αλλά με όσα δεν έγιναν ποτέ. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι φαίνεται να πληγώνονται περισσότερο από τις χαμένες ευκαιρίες παρά από τα λάθη που έχουν κάνει. Όσοι αισθάνονται ότι δεν προσπάθησαν αρκετά να διεκδικήσουν ή να διατηρήσουν μια σημαντική για αυτούς σχέση, συχνά κουβαλούν αυτή τη λύπη μέσα τους για πολλά χρόνια. Οι ανεκπλήρωτοι έρωτες αφήνουν χώρο στη φαντασία να δημιουργεί εναλλακτικές εκδοχές της ζωής, γεγονός που ενισχύει τη μετάνοια και παρατείνει τη συναισθηματική της επίδραση.

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