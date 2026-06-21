Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΝ στο Ισραήλ

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ από τις 15 έως και τις 17 Ιουνίου, μετά από πρόσκληση του ομολόγου του Vice Admiral Eyal Harel.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΓΕΝ, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Ισραήλ, ο αρχηγός ΓΕΝ επισκέφθηκε τη ναυτική βάση της Χάιφα, όπου ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές δυνατότητες και τις αποστολές του Ισραηλινού Ναυτικού.

Επισκέφθηκε, επίσης, μονάδες επιφανείας και υποβρύχια, καθώς και εγκαταστάσεις μονάδας Ειδικών Επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο αρχηγός ΓΕΝ ενημερώθηκε για τα διδάγματα που έχουν εξαχθεί από τις πρόσφατες επιχειρήσεις, την τρέχουσα στρατηγική και επιχειρησιακή κατάσταση, καθώς και τον σχεδιασμό ανάπτυξης των δυνατοτήτων του Ισραηλινού Ναυτικού.

Κατά τη διμερή συνάντησή τους, αναφέρει η ανακοίνωση, ο αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Vice Admiral Eyal Harel αντάλλαξαν απόψεις επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας καθώς και στις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ναυτικών, με σκοπό την προαγωγή της περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να διευρύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς των ναυτικών επιχειρήσεων, της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Επιπρόσθετα, ο αρχηγός ΓΕΝ μετέβη στα Ιεροσόλυμα, όπου επισκέφθηκε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο αρχηγός ΓΕΝ συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης Θεόφιλο Γ', με την πρέσβη της Ελλάδος στo Ισραήλ κα. Μάγια Σολωμού καθώς και με τον γενικό πρόξενο της Ελλάδος στα Ιεροσόλυμα Δημήτρη Αγγελοσόπουλο.

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