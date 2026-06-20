Αντίθετη στη νομική καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» η Μαρία Καρυστιανού – Τι δήλωσε για τη φυλετική διάκριση

Για τον όρο «γυναικοκτονία», τους ενδοιασμούς της για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων αλλά και για το που θα στεγάζονται τα γραφεία του κόμματός της, μίλησε σήμερα (20.06.2026) η Μαρία Καρυστιανού.

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», έδωσε συνέντευξη στο MEGA, αναφερόμενη στον ορισμό της γυναικοκτονίας, με φόντο τον διάλογο που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες μετά τις δηλώσεις της Μαρίας Γρατσία. Η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε πως από μόνος του ο συγκεκριμένος όρος λειτουργεί ως φυλετική διάκριση.

«Η γυναικοκτονία τοποθετεί τις γυναίκες στις ευάλωτες ομάδες και λειτουργεί ως φυλετική διάκριση», ανέφερε συγκεκριμένα.

«Από νομική πλευρά, η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ίδια είτε μιλάμε για γυναίκα είτε για παιδιά είτε άντρες, είτε Έλληνες είτε ξένους, γι’ αυτό και η ανθρωποκτονία επισύρει τις μέγιστες των ποινών, χωρίς διάκριση. Η δολοφονία γυναικών ως αποτέλεσμα έμφυλης βίας είναι ένα παλιό, βαθύ τραύμα, που έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία. Από τη μία, κουβαλάμε την πατριαρχική δομή στην κοινωνία, με την κουλτούρα της ανδρικής υπεροχής, και από την άλλη η παρακμή της κοινωνίας, με την απλοποίηση της παιδείας, ξεκομμένη από τον πολιτισμό, την στοχοποίηση, την απουσία οράματος και ελπίδας, γεννά βία», συνέχισε.

«Ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ των γυναικών και των ανδρών. Τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες, υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Δεν πιστεύω ότι η γυναίκα είναι αδύναμο φύλο, ούτε έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, κάτι που ελπίζω να συμβεί σύντομα».

Όπως είπε η ίδια, «εάν νομοθετηθεί η γυναικοκτονία, θα είναι σαν να λέω ότι η γυναίκα ανήκει στις ευαίσθητες ομάδες», ενώ τόνισε πως το ζήτημα πρέπει να εξεταστεί συλλογικά και όχι εξειδικευμένα στις γυναίκες.

Ακόμη, ανέφερε πως η «Ελπίδα για Δημοκρατία» θα προχωρήσει σε ανακοίνωση θέσεων, με σκοπό την πρόληψη του ζητήματος, με την αυστηροποίηση της νομοθεσίας για την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση οποιασδήποτε μορφής. Για τις δημοσκοπήσεις, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε πως έχει ενδοιασμό για την αξιοπιστία της.

Η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» ανέφερε δε πως μεγάλο ποσοστό πολιτών που απείχαν τα τελευταία χρόνια από τις εκλογές, τώρα, με την ίδρυση του κόμματός της θα επανέλθουν στις κάλπες, στέλνοντας το μήνυμα πως στην Ελλάδα χρειάζονται ριζικές αλλαγές.

«Δεν προχωράμε με βάση τις δημοσκοπήσεις, μας ενδιαφέρει να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα και τις θέσεις και να τα παρουσιάσουμε στον κόσμο», ανέφερε συγκεκριμένα.

«Έχω ενδοιασμό για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων, σαν πολίτης με αυτά που βλέπω και κρίνω. Ας αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις, έχουμε πορεία μέχρι τις εκλογές», συνέχισε.

Σχετικά με τα πρόσωπα που θα την πλαισιώνουν στο κόμμα, αποκάλυψε πως θα εμφανίζονται σιγά – σιγά ενώ τόνισε πως πως τα πολιτικά γραφεία θα στεγάζονται στην οδό Αιόλου, στην πλατεία Δημοκρατίας, στην Αθήνα.

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