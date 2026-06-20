Κρήτη: Τον εντόπισαν να επιπλέει νεκρός στη θάλασσα

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Νέα Χώρα Χανίων, όταν εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα να επιπλέει στη θάλασσα, λίγο μετά τις 8:00.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό από λουόμενους και κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν αμέσως τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έφτασαν δύο ναυαγοσώστες, που προχώρησαν στην ανάσυρση της σορού από το νερό.

Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα του άνδρα δεν έχει εξακριβωθεί.

Την ώρα του περιστατικού επικρατούσαν έντονες θαλάσσιες συνθήκες με ισχυρό κυματισμό, που καθιστούσε το κολύμπι επικίνδυνο.

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