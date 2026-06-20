Κρήτη: Συνέλαβαν τον Σκοπιανό που θεωρείται ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της Σταυρούλας

Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής ο 43χρονος Σκοπιανός, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη και τα ίχνη του είχαν χαθεί από την περασμένη Πέμπτη. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων κατάφεραν να τον εντοπίσουν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση, βάζοντας τέλος στην προσπάθειά του να εξαφανιστεί.

Από νωρίς οι ερευνητές είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο 43χρονος έκρυβε κρίσιμα στοιχεία για την υπόθεση. Για τον λόγο αυτό παρακολουθούσαν στενά τις κινήσεις του, εκτιμώντας ότι ενδεχομένως θα τους οδηγούσε σε σημαντικές απαντήσεις για την τύχη της αγνοούμενης.

Όταν πληροφορήθηκε ότι μέσα στο σπίτι της Σταυρούλας Λεβεντάκη είχαν εντοπιστεί ευρήματα που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την έρευνα, φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει. Ωστόσο, οι αστυνομικοί είχαν ήδη αναπτύξει ασφυκτικό κλοιό στην περιοχή και δεν του άφησαν περιθώρια διαφυγής.

Ο 43χρονος εντοπίστηκε τελικά κρυμμένος μέσα σε όχημα, σε μικρή απόσταση από το σπίτι της αγνοούμενης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί τον παρακολουθούσαν για αρκετή ώρα πριν προχωρήσουν στη σύλληψή του, περιμένοντας να ολοκληρώσει τηλεφωνική επικοινωνία που ενδεχομένως θα έδινε νέα στοιχεία στην έρευνα.

Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων. Η κράτησή του έγινε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρύλλια κάνναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα ευρήματα που έχουν συλλεχθεί από το σπίτι της 45χρονης. Οι αστυνομικοί εξετάζουν κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία της κατοικίας, αλλά και μέσα στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο 43χρονος, ενώ στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν σταλεί αντικείμενα από τον χώρο για περαιτέρω ανάλυση.

Οι αξιωματικοί που χειρίζονται την υπόθεση θεωρούν ότι τα μέχρι στιγμής δεδομένα ενισχύουν το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας και συνεχίζουν τις έρευνες, με βασικό στόχο να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη στη Σταυρούλα Λεβεντάκη και να εντοπιστεί η γυναίκα.

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