Θρίλερ στα Χανιά: Εξαφανίστηκε ο Σκοπιανός ενοικιαστής της Σταυρούλας – Ήταν ο βασικός ύποπτος!

Ραγδαίες και δραματικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από το Βαρύπετρο Χανίων, καθώς ο Σκοπιανός ενοικιαστής του σπιτιού της, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Η υπόθεση, που ξεκίνησε ως αναζήτηση μιας γυναίκας που είχε εξαφανιστεί, μετατρέπεται πλέον σε ένα σκοτεινό θρίλερ για δύο πρόσωπα.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του άνδρα, οι κινήσεις του οποίου ενισχύουν τους φόβους των αρχών για εγκληματική ενέργεια.

Το χρονικό της διπλής εξαφάνισης

Η Σταυρούλα Λεβεντάκη χάθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου 2026. Ο ενοικιαστής της ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε ζωντανή και εκείνος που έδωσε την πρώτη κατάθεση στις αρχές. Σύμφωνα με όσα είχε ισχυριστεί, η 45χρονη επέστρεψε για λίγο στο σπίτι το απόγευμα εκείνης της ημέρας, δηλώνοντας ότι βιαζόταν να προλάβει το λεωφορείο. Έκτοτε, το κινητό της τηλέφωνο απενεργοποιήθηκε στην περιοχή της Αγιάς και τα ίχνη της χάθηκαν.

Η ανατροπή ήρθε το πρωί της Πέμπτης 18 Ιουνίου 2026

. Τη στιγμή που οι έρευνες της Ασφάλειας Χανίων κορυφώνονταν μέσα και γύρω από το σπίτι της αγνοούμενης, ο Σκοπιανός υπήκοος εξαφανίστηκε και ο ίδιος, κλείνοντας τα τηλέφωνά του και διακόπτοντας κάθε επικοινωνία.

Τα Στοιχεία που «καίνε» τον ύποπτο

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν με μεγάλη προσοχή μια σειρά από ύποπτα στοιχεία:

Ο ενοικιαστής εξαφανίστηκε ακριβώς τη στιγμή που η αστυνομία άρχισε να πιέζει για περισσότερες απαντήσεις και να ερευνά εξονυχιστικά τον χώρο.

Το κινητό της Σταυρούλας εξέπεμψε για τελευταία φορά σε μια περιοχή χωρίς κάμερες ασφαλείας, γεγονός που δείχνει πιθανή μεθοδευμένη κίνηση.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχικές δηλώσεις του άνδρα δεν συμβάδιζαν πλήρως με τα ευρήματα της ψηφιακής έρευνας και τις μαρτυρίες γειτόνων.

Δείτε το εσωτερικό του σπιτιού του ενοικιαστή της:

Σε πλήρη εξέλιξη οι ερευνες

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ Χανίων, όλα τα σενάρια είναι πλέον ανοιχτά, με την εγκληματική ενέργεια να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες.

Ειδικά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ., με τη βοήθεια τεχνικών μέσων, προσπαθούν να εντοπίσουν το τελευταίο στίγμα των κινητών τηλεφώνων και των δύο προσώπων.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες. Ο εντοπισμός του Σκοπιανού ενοικιαστή αποτελεί πλέον το «κλειδί» για να λυθεί το μυστήριο και να αποκαλυφθεί η τύχη της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

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