Κρήτη: Γρίφος για δυνατούς λύτες η εξαφάνιση της 45χρονης - Οι κινήσεις λίγο πριν σιγήσει το κινητό της

Μυστήριο εξακολοθεί να αποτελεί για τις Αρχές στην Κρήτη η εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Δεκαέξι ημέρες μετά τη στιγμή που τα ίχνη της χάθηκαν, η κάμερα του «Live News» βρέθηκε στα σημεία όπου καταγράφηκαν οι τελευταίες κινήσεις της αγνοούμενης.

Το χρονικό της εξαφάνισης



Το Σάββατο 30 Μαΐου, η Σταυρούλα Λεβεντάκη ακολούθησε συγκεκριμένη διαδρομή πριν χαθεί κάθε ίχνος της. Αρχικά, πέρασε από το πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων και το μεσημέρι συναντήθηκε με έναν εργάτη για να τον πληρώσει για αγροτικές εργασίες στα χωράφια.

Στη συνέχεια, η 45χρονη επισκέφθηκε ένα κοντινό οίκημα ιδιοκτησίας της, το οποίο νοικιάζει. Οι ενοικιαστές ανέφεραν πως την είδαν να κρατάει μία σακούλα.



«Δεν έχω ακόμα κάποια ενημέρωση, το έχω αφήσει στις Αρχές και περιμένω. Εγώ, ό,τι μπορούσα να μάθω, το έχω μάθει, δεν έχω βρει κάτι», λέει ο αδελφός της αγνοούμενης.

Αμέσως μετά, κατευθύνθηκε προς τη στάση του αστικού λεωφορείου, με σκοπό να επιστρέψει στην πόλη των Χανίων, όπου διαμένει μόνιμα και εργάζεται σε ταβέρνα.

Οι Αρχές εξετάζουν αν η 45χρονη επιβιβάστηκε τελικά στο λεωφορείο με προορισμό τα Χανιά ή αν χάθηκαν τα ίχνη της πριν φτάσει στη στάση.





«Το τηλέφωνο είναι κλειστό και μάλιστα στο Viber γράφει τελευταία εμφάνιση 30 Μαΐου», προσθέτει ο αδερφός της.





Οι έρευνες και τα σενάρια



Το κινητό της έπαψε να εκπέμπει σήμα και απενεργοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς. Από εκείνη τη στιγμή, η γυναίκα δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της και δεν επικοινώνησε με κανέναν.

Την εξαφάνιση δήλωσε ο αδερφός της επτά ημέρες αργότερα, καθώς εκείνο το διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο — γεγονός που επιβεβαιώνεται από την ημερομηνία στο εξιτήριο που του χορηγήθηκε.

«Είχε έναν αδερφό, αλλά από ό,τι ξέρω και μου είχε πει, δεν είχε πολλές επαφές», αναφέρει φίλη της.

Οι Αρχές εξετάζουν κάθε πιθανό ενδεχόμενο: αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, ατύχημα ή εκούσια εξαφάνιση. Το τελευταίο σενάριο θεωρείται προς το παρόν το λιγότερο πιθανό. Συγγενείς και φίλοι υποστηρίζουν ότι η 45χρονη δεν θα επέλεγε να τους βάλει σε μια τόσο οδυνηρή δοκιμασία και εκφράζουν φόβους ότι κάτι κακό της συνέβη.

Ήδη συλλέγεται υλικό από κάμερες ασφαλείας στις περιοχές Βαρυπέτρου και Αγιάς, προκειμένου να χαρτογραφηθεί η πορεία της. Οι Αρχές αναμένουν τα επίσημα στοιχεία από την εταιρία κινητής τηλεφωνίας για τον ακριβή εντοπισμό του τελευταίου στίγματος της συσκευής της, ενώ διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ανθρωποκτονίας.

Μέχρι στιγμής, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, ενώ οι συγγενείς και οι φίλοι της 45χρονης ζουν με την αγωνία και φοβούνται το χειρότερο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 83χρονος για την παράνομη αναστροφή που στοίχισε τη ζωή στον 47χρονο Γιάννη